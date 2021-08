Miralem Pjanic potrebbe accasarsi alla Fiorentina. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il calciatore bosniaco potrebbe andare a Firenze con la formula del prestito. L'operazione si sbloccherebbe se i catalani dovessero accettare di venire incontro ai viola sul pagamento dello stipendio, garantendo la compartecipazione alla metà dell'ingaggio percepito dall'ex Roma. In tal caso, il club di Rocco Commisso verserebbe 4 milioni rispetto agli 8 che il centrocampista balcanico percepisce in totale.

Questa situazione finirebbe per spiazzare la Juventus, da tempo interessata a Pjanic.

Dopo aver acquistato Manuel Locatelli dal Sassuolo, i bianconeri dovrebbero mettere a segno delle cessioni prima di definire altre trattative in entrata.

In uscita ci sarebbero Aaron Ramsey - che piacerebbe al Milan ma soprattutto ad alcune squadre della Premier League - e Weston McKennie.

La valutazione del gallese si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro, ma ci sarebbe l'ostacolo dell'ingaggio da 7 milioni all'anno. Il cartellino dello statunitense, invece, costerebbe intorno ai 30 milioni di euro: sulle sue tracce ci sarebbero delle società inglesi ma anche della Bundesliga tedesca. McKennie, però, pare sia intenzionato a restare a Torino per giocarsi le sue chance agli ordini di Massimiliano Allegri.

L'Inter sarebbe interessata alle prestazioni di Insigne

L'Inter starebbe continuando a sondare il mercato alla ricerca di un attaccante. I calciatori seguiti sarebbero fondamentalmente tre: Marcus Thuram, Lorenzo Insigne e Joaquin Correa.

Il francese avrebbe espresso la volontà di trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi, e il club milanese sarebbe disposto a mettere sul piatto 20 milioni di euro più 5 di bonus.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Discorso simile per Correa che piace anche all'Everton. In questo caso, però, si dovrebbe trovare l'accordo con la Lazio, che valuta il cartellino del centravanti argentino fra i 30-40 milioni. L'ex Sampdoria, dal canto suo, sarebbe già pronto a firmare un contratto quadriennale con l'Inter.

I dirigenti milanesi, nel frattempo, non avrebbero perso di vista Lorenzo Insigne, il cui contratto con il Napoli è in scadenza nel 2022, e al momento non ha ancora trovato l'intesa per il rinnovo.

Il presidente De Laurentiis sarebbe rimasto fermo alla sua offerta da 4,5 milioni all'anno, mentre l'attaccante vorrebbe 6 milioni di euro.

Il costo del cartellino sarebbe di 20-25 milioni di euro, ma le società interessate starebbero prendendo tempo per provare a prelevarlo a parametro zero nella prossima stagione qualora non ci fosse il prolungamento del contratto col Napoli.

L'Inter sarebbe disposta a offrire circa 15 milioni per acquistare subito Insigne o, in alternativa, potrebbe prenderlo a parametro zero per l'anno prossimo, garantendo al numero 24 azzurro 7 milioni di euro al momento della firma e un quadriennale da 6 milioni all'anno.

L'ex Pescara sarebbe anche nel mirino del Milan che comunque starebbe pensando a lui per il prossimo anno, qualora fosse svincolato.