La Juventus è attesa da una stagione importante. Dopo l'annata 2020-2021 caratterizzata da risultati non ideali in campionato ed in Champions League, ci si aspetta un miglioramento evidente dei bianconeri. L'arrivo di Allegri come nuovo tecnico sarà importante non solo per migliorare i risultati della scorsa stagione ma anche per valorizzare i giocatori della rosa bianconera. Tanti di questi, infatti, non hanno reso come ci si aspettava. Basti pensare a Adrien Rabiot, Arthur Melo e soprattutto a Dejan Kulusevski. Il centrocampista svedese classe 2000 è stato acquistato dalla società bianconera a gennaio 2020, per diventare un giocatore bianconero qualche mese dopo.

La prima stagione alla Juventus ha deluso le aspettative, anche se ha chiuso in crescendo contribuendo alla vittoria della Coppa Italia. Proprio Allegri si aspetta dei miglioramenti evidenti dello svedese, sul quale sta lavorando per valorizzarlo.

Allegri starebbe migliorando Kulusevski anche in fase difensiva

Il tecnico Massimiliano Allegri starebbe facendo un lavoro importante su Dejan Kulusevski, che nella stagione 2020-2021 non ha disputato una stagione ideale. Il toscano, in una recente intervista, ha sottolineato come debba migliorare in fase realizzativa ma secondo le ultime indiscrezioni Allegri lo sta aiutando anche nella fase difensiva. Probabile, infatti, che Kulusevski venga schierato sulla fascia, nel tridente offensivo bianconero.

Un ruolo che richiede la capacità non solo di essere incisivi in fase offensiva ma anche di supportare il centrocampo nella fase difensiva. Le qualità fisiche e tecniche dello svedese potrebbero però permettergli di ricoprire in maniera ideale quel ruolo. La scorsa stagione è stato schierato in diversi ruoli da Pirlo. Ha giocato infatti da trequartista e da seconda punta, senza però fornire un rendimento costante.

Il mercato della Juventus

Il lavoro di Allegri passa quindi anche dal rivalutare tutti quei giocatori che nella stagione 2020-2021 hanno fornito un rendimento non ideale. Nella conferenza stampa di presentazione da nuovo tecnico della Juventus, ha voluto sottolineare come si aspetti miglioramenti importanti anche da Adrien Rabiot.

Secondo Allegri, infatti, il centrocampista francese potrebbe garantire almeno dieci gol a stagione grazie alla sua qualità tecnica e alla sua capacità di inserirsi nell'area avversaria. Altro giocatore riferimento dei bianconeri sarà Dybala, vicino al prolungamento di contratto. L'argentino dovrebbe rappresentare il presente e il futuro della Juventus in quanto Allegri lo considera molto importante dal punto di vista tecnico e realizzativo.