Massimiliano Allegri ci riprova. La sua esperienza alla Juventus non è soltanto costellata di successi, ma anche di alcune intuizioni tattiche che, stando ai risultati ottenuti sul campo, si sono rivelate vincenti. Sabato 31 luglio, durante l'amichevole con il Monza, valida per il Trofeo Berlusconi e vinta dai bianconeri per 2-1, il tecnico livornese ha schierato in campo Aaron Ramsey in una posizione diversa dal solito, arretrandolo di qualche metro e piazzandolo davanti alla difesa.

Il test non era particolarmente probante e, ovviamente, saranno necessarie altre gare più impegnative per valutare la bontà della scelta di Allegri.

Tuttavia, le dichiarazioni dell'allenatore toscano al termine del match fanno capire che c'è l'intenzione di ripetere il tentativo e di convincere il centrocampista gallese ad accettare questa nuova collocazione nel cuore del gioco juventino.

Il tecnico della Juventus ha infatti affermato che, se Ramsey per primo si convincerà a giostrare come regista basso davanti alla difesa, potrà "diventare un giocatore importante". Subito dopo ha spiegato che l'ex Arsenal ha nelle sue corde buone geometrie e capacità in fase di interdizione e, in più, in quella posizione "può correre meno rispetto a quando gioca più avanti".

Allegri prova a rilanciare Ramsey davanti alla difesa

Non è la prima volta che Allegri decide di cambiare ruolo a un calciatore della Juventus, ottenendo risposte soddisfacenti sul campo.

L'ha fatto con Roberto Pereyra che da esterno sinistro di centrocampo è diventato trequartista, e soprattutto con Mario Mandzukic, trasformandolo da punta centrale a esterno offensivo utile anche in fase di ripiegamento.

Adesso potrebbe essere il turno di Ramsey. Il gallese da quando è arrivato a Torino nel luglio del 2019 a parametro zero dall'Arsenal non ha mai convinto fino in fondo, complici anche degli infortuni che ne hanno limitato le condizioni atletiche.

Inevitabilmente, soprattutto in questa finestra estiva del Calciomercato, è stato inserito nella lista dei cedibili, anche perché in caso di partenza la Juventus potrebbe mettere a segno una significativa plusvalenza.

Allegri però sembra orientato a "riscoprirlo" come centrocampista basso davanti alla difesa, e certamente sarà importante che anche il calciatore si convinca della bontà dell'intuizione dell'allenatore per continuare su questa strada.

Qualora l'esperimento dovesse risultare convincente, potrebbero anche cambiare le strategie di mercato della società torinese.

La Juventus non intende mollare la presa per Manuel Locatelli, che ormai sarebbe in cima ai pensieri della dirigenza e del tecnico come nuovo regista titolare del centrocampo. Siccome però Allegri predilige avere un'alternativa per ogni ruolo in rosa, Ramsey potrebbe essere il sostituto del nazionale italiano o, all'occorrenza, potrebbero anche giocare insieme.

L'eventuale rilancio dell'ex Arsenal andrebbe a chiudere la strada che porterebbe al ritorno di Pjanic, la cui presenza in cabina di regia non sarebbe più essenziale, essendoci già Locatelli e il "nuovo" Ramsey.