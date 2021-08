La Juventus vista nelle prime tre amichevoli stagionali ha dato diversi spunti interessanti sulla qualità dei giovani della rosa bianconera. Solo contro il Barcellona, Allegri si è affidato ai giocatori d'esperienza, anche se il 3 a 0 subito contro i catalani dimostra come i giocatori debbano ancora raggiungere la condizione ottimale. La preparazione estiva ha però dato conferme importanti al tecnico toscano in riferimento a quei giocatori che potrebbero ritornare utili durante la stagione. Fra questi spicca anche Mattia De Sciglio, di cui Allegri è un grande estimatore.

Lo ha voluto alla Juventus nell'estate 2017 e probabilmente sarà parte integrante della rosa bianconera anche in questa stagione. Il tecnico toscano, infatti, ne apprezza la duttilità in quanto il terzino può giocare sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra. Con il probabile spostamento di Cuadrado nel settore avanzato, De Sciglio sarà la prima alternativa a Danilo, mentre si giocherà il ruolo di vice Alex Sandro con Pellegrini.

De Sciglio dovrebbe rimanere alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Mattia De Sciglio dovrebbe rimanere alla Juventus. Si era parlato del possibile addio del terzino dopo il prestito al Lione della stagione 2020-2021. Alla fine non è stato riscattato dalla società francese ed è ritornato alla Juventus avendo un contratto fino a giugno 2022.

Probabile che, se dovesse confermare la sua importanza, la Juventus gli offra il prolungamento di contratto. Saranno decisivi i primi mesi della stagione. Quello che sembra certo, però, è che Allegri lo ritiene un giocatore importante per la rosa bianconera proprio per la duttilità e per le prestazioni fornite anche durante la preparazione estiva.

Il mercato della Juventus

Oltre a Mattia De Sciglio, potrebbero essere riconfermati tutti i giocatori rientrati dai prestiti. Ci si riferisce a Mattia Perin, Daniele Rugani e Luca Pellegrini. Il portiere ex Genoa sarà il secondo di Szczesny, Allegri lo stima molto ed è probabile che possa essere il titolare in Coppa Italia. Anche il centrale potrebbe far parte della rosa bianconera come quarto difensore.

Si era parlato di un interesse concreto della Lazio. Per quanto riguarda invece il terzino sinistro, arriva da stagioni in cui è stato condizionato da infortuni muscolari. Nelle prime amichevoli estive non ha fornito grandi prestazioni ma ha bisogno di allenarsi per ritrovare la forma migliore. La decisione di lasciar partire Frabotta conferma la fiducia della Juventus nei suoi riguardi. Di conseguenza, a meno di una cessione in prestito negli ultimi giorni di mercato, dovrebbe essere l'alternativa ad Alex Sandro.