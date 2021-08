La Juventus è attesa da giorni importanti in tema Calciomercato. La principale esigenza rimane quella di rinforzare il centrocampo, migliorando l'impostazione di gioco e la verticalizzazione verso le punte. Sarebbero stati individuati due rinforzi: Miralem Pjanic e Manuel Locatelli. Il centrocampista del Barcellona potrebbe arrivare negli ultimi giorni di calciomercato, soprattutto in caso di partenza di Aaron Ramsey. A tal riguardo si parla di un interesse concreto di alcune società inglesi e del Milan per il centrocampista gallese. Da diverse settimane, invece, si sta lavorando all'acquisto del nazionale italiano, per il quale ancora non è stata raggiunta l'intesa con il Sassuolo per la valutazione del suo cartellino.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, nelle prossime ore ci sarà il decisivo incontro fra le parti in cui in un modo o nell'altro sarà definito il futuro professionale del nazionale italiano. Se ci sarà l'intesa, il giocatore si trasferirà alla Juventus. Se così non sarà, potrebbe rimanere un'altra stagione al Sassuolo. All'incontro con gli emiliani dovrebbe partecipare anche l'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene.

Incontro Sassuolo-Juventus, potrebbe esserci anche Arrivabene

Secondo le ultime indiscrezioni, Sassuolo e Juventus si incontreranno nelle prossime ore per provare a trovare un'intesa sulla valutazione di Manuel Locatelli. La società bianconera avrebbe pronta un'offerta diversa rispetto a quella presentata nell'ultimo incontro fra le parti.

La presenza di Maurizio Arrivabene dovrebbe essere ulteriore indizio sul fatto che la Juventus vuole definire l'acquisto del nazionale italiano. Gli emiliani preferirebbero un'offerta solo cash senza inserimento di contropartite tecniche.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche ad altre trattative di mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera potrebbe cedere Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese ha mercato in Inghilterra, ma anche il Milan starebbe lavorando ad un suo eventuale acquisto. Potrebbe esserci uno scambio di mercato che porterebbe il gallese al Milan e Alessio Romagnoli alla Juventus.

Sarebbe una trattativa alla pari in quanto i giocatori hanno una valutazione di mercato simile. Probabile però che qualora lo scambio dovesse concretizzarsi, la società bianconera debba pagare parte dell'ingaggio del gallese, considerando i 7 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna. L'eventuale arrivo di Romagnoli potrebbe agevolare la partenza di Daniele Rugani, che interessa a Maurizio Sarri. I due hanno avuto già modo di lavorare insieme all'Empoli diverse stagioni fa.