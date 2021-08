Il Calciomercato del Milan è tutt'altro che terminato, infatti la dirigenza vorrebbe chiudere la sessione chiudendo almeno altri tre colpi al fine di completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. I rinforzi dovrebbero riguardare tre ruoli specifici: un laterale, un trequartista (che ricopra la casella lasciata libera da Hakan Calhanoglu) e un centrocampista centrale che possa sostituire Bennacer e Kessie quando i due giocatori saranno impegnati per la Coppa d'Africa.

Diversi sono i nomi in ballo per il ruolo di trequartista, con il marocchino Ziyech del Chelsea che sarebbe il profilo maggiormente apprezzato dalla dirigenza rossonera.

Nel frattempo i rossoneri gongolano per l'acquisto di Olivier Giroud, con l'attaccante francese apparso già in palla in questo inizio di campionato.

Calciomercato Milan, urgono rinforzi sulla trequarti

Secondo alcune indiscrezioni i rossoneri vorrebbero fare altri tre acquisti per rinforzare la squadra. Il primo è per la fascia laterale destra e Alessandro Florenzi è l'obiettivo primario, in grado di giocare sia in attacco che in difesa.

Il secondo acquisto sarebbe per il ruolo di trequartista e il Milan è stato collegato a un gruppo di giocatori per questa posizione, come Hakim Ziyech. Questa è forse la priorità più grande data l'importanza del ruolo.

Il terzo e ultimo acquisto sarebbe per il centrocampo, visto che Stefano Pioli vuole avere almeno quattro giocatori per quel reparto.

Attualmente ne ha quattro, ma Tommaso Pobega dovrebbe partire in prestito e potrebbe essere Tiemoue Bakayoko a sostituirlo.

Il nuovo acquisto Olivier Giroud non delude nel precampionato

Certo, è ancora troppo presto per dire come si comporterà per il Milan in Serie A, ma le ultime prestazioni sono state molto buone. I gol che Giroud ha segnato contro il Panathinaikos sono solo un'ulteriore prova delle sue qualità e consapevolezza dentro l'area, proprio come Zlatan Ibrahimovic.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dopo la partita, Giroud ha rilasciato un'intervista con la sua opinione su come stanno andando le cose e ha rivelato che deve ancora comprare una casa a Milano, che è una delle sue attuali priorità. “Sono molto felice, come la scorsa settimana. Oggi è stata una partita molto bella per me, perché ho segnato due gol; ringrazio i ragazzi per gli assist.

Potevamo fare ancora più gol, ho anche colpito un palo. Stiamo migliorando partita dopo partita creando tante occasioni”.

Sulla formazione ha detto: “C'è voglia di giocare bene insieme e creare opportunità; ci capiamo molto bene in campo e ho un buon rapporto con tutti i miei compagni di squadra. Tutti devono aiutare tutti e nutriamo grandi speranze per il futuro".

Sul gioco al fianco di Ibrahimovic: “Penso che sia un bene per la squadra avere tanti attaccanti con caratteristiche diverse. Conosciamo le qualità di Ibra e le mie. Siamo soddisfatti di come stiamo crescendo e non vedo l'ora di iniziare la stagione", ha dichiarato.

Dato che Ibrahimovic è ancora infortunato, il francese partirà sicuramente dall'inizio nell'esordio in campionato contro la Sampdoria tra poco più di una settimana.