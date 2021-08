La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi utili soprattutto per il centrocampo. Il match amichevole contro il Barcellona disputatosi l'8 agosto ha messo in evidenza un ritardo di preparazione evidente ma anche la mancanza di qualità a centrocampo. Per questo si starebbe lavorando ad uno o due acquisti sulla mediana. I preferiti rimangono Miralem Pjanic e Manuel Locatelli. Il primo potrebbe lasciare il Barcellona in prestito gratuito o eventualmente a parametro zero. Il nazionale italiano rimane una trattativa difficile per le richieste economiche del Sassuolo, che vorrebbe almeno 40 milioni di euro per il suo cartellino.

Probabile che nei prossimi giorni ci sia un incontro fra la società emiliana e la Juventus per provare a definire un'intesa sulla valutazione di mercato del centrocampista. Intanto, però, la società bianconera è al lavoro anche per trovare delle alternative ai due giocatori prima menzionati. Fra queste ci sarebbe anche Houssem Aouar, già vicino alla Juventus durante lo scorso Calciomercato estivo. A confermare il possibile addio al Lione del centrocampista francese è stato il tecnico Peter Bosz, che ha sottolineato: 'Fino all'ultimo momento c'è la possibilità che Aouar vada via'.

Potrebbe essere Aouar l'alternativa a Pjanic e a Locatelli

"Aouar può andare via, è il calcio di oggi. Fino all’ultimo momento, c’è la possibilità che vada via".

Queste le dichiarazioni del tecnico del Lione Peter Bosz in una recente conferenza stampa. L'allenatore ha sottolineato quindi che Aouar potrebbe lasciare la società bianconera anche negli ultimi giorni di mercato. Sul francese ci sarebbe l'interesse concreto di società importanti come Paris Saint Germain, Manchester United, Arsenal e Tottenham.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe però rinforzare anche la difesa. Si parla infatti del possibile addio di Daniele Rugani, che potrebbe trasferirsi alla Lazio. Se così sarà, la società bianconera acquisterà un quarto centrale. Dovrebbe rimanere poi Dragusin come quinto centrale.

La società bianconera starebbe valutando diversi profili per la difesa. Il preferito sembra essere Nikola Milenkovic, che però sembra vicino al trasferimento al West Ham. La società inglese sarebbe pronta ad investire circa 20 milioni di euro, una somma importante se consideriamo che il difensore serbo va in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società toscana. La Juventus, però, starebbe valutando anche un compagno di squadra alla Fiorentina di Milenkovic. Si tratta di German Pezzella, anche lui in scadenza di contratto alla fine della prossima stagione. L'argentino ha un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro.