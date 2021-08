La Juventus, in queste settimane, è al lavoro per trovare un accordo con il Sassuolo per Manuel Locatelli. La trattativa per il momento sarebbe bloccata poiché ci sarebbero delle frizioni tra le parti sulla formula d'acquisto del centrocampista classe '98. Infatti, il Sassuolo vorrebbe un prestito annuale con obbligo di riscatto senza condizioni fissato a 35 milioni. Mentre la Juventus vorrebbe un prestito biennale con diritto di riscatto. Di questa trattativa ne ha parlato anche Fabrizio Biasin: "Ribadiamo la sensazione: l’affare si farà", ha scritto il giornalista nel suo editoriale su TMW.

La Juventus cerca una soluzione per Locatelli

La Juventus, in questo mercato estivo, vorrebbe regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo a centrocampo. Il nome più caldo resta quello di Manuel Locatelli. Ma la trattativa con il Sassuolo, al momento, è in fase di stallo. La Juventus e il club neroverde sembrano essere ferme sulle loro posizioni, perciò servirà trovare un modo per sbloccare la situazione. Secondo il giornalista Fabrizio Biasin l'affare andrà in porto: "Tocca contare i centesimi. Ed è giusto così, che milioni da buttare non ce ne sono". Dunque, le parti lavoreranno nella speranza anche di accontentare Locatelli che vorrebbe approdare alla Juventus. Mentre, per quanto riguarda la permanenza di alcuni giocatori bianconeri, si starebbero chiarendo alcune situazioni in particolare quella di Federico Bernardeschi.

Il numero 33 juventino è tornato alla Continassa e la sua intenzione sarebbe quella di restare a Torino. Federico Bernardeschi vorrebbe continuare a lavorare con Massimiliano Allegri e la sua intenzione sarebbe quella di giocarsi le sue carte. Il numero 33 juventino andrà in scadenza di contratto nel 2022, ma l'impressione è che possa restare alla Juventus.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Rientrati i nazionali

La Juventus, in queste ore, ha rivelato tutti i nazionali. Alla Continassa si sono rivisti Giorgio Chiellini fresco di rinnovo, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, Danilo, Alex Sandro e Juan Cuadrado. Adesso Massimiliano Allegri può davvero iniziare a preparare la sfida del 22 agosto contro l'Udinese.

Per arrivare al meglio a questa partita la Juventus affronterà in amichevole il Barcellona. Al trofeo Gamper, Massimiliano Allegri dovrebbe poter contare su Paulo Dybala che ha ripreso ad allenarsi con i compagni. Oltre al numero 10 juventino tra i titolari si dovrebbe rivedere anche Cristiano Ronaldo. Contro il Barcellona Allegri cercherà di fare giocare tutti i suoi giocatori per mettere minuti nelle gambe. Dunque, la sfida dell'8 agosto potrà dare le prime risposte in vista dell'inizio della Serie A.