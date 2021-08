La Juventus è attesa da giorni importanti in tema mercato. Definiti gli acquisti di Kaio Jorge e Manuel Locatelli, non sono da scartare altri possibili investimenti importanti. Tutto però dipenderà anche dalle cessioni. Se ad esempio dovesse partire Aaron Ramsey la società bianconera potrebbe investire su Miralem Pjanic, che potrebbe lasciare in prestito gratuito il Barcellona. Pare difficile però trovare acquirenti per il centrocampista gallese, anche in considerazione del fatto che ha un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione.

In questi giorni si è parlato anche della possibile partenza di Weston McKennie, che ha mercato in Germania e in Inghilterra.

A smentire il trasferimento del centrocampista americano è stato il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini. A tuttomercatoweb.com ha infatti dichiarato che il giocatore piace molto al Bayern Monaco, ma da parte della Juventus non ci sarebbe l'intenzione di cederlo. Di conseguenza, almeno secondo Ceccarini, McKennie dovrebbe rimanere in bianconero anche nella stagione 2021-2022.

Ceccarini sul mercato della Juventus

"La Juventus con l’arrivo di Locatelli ha puntellato un centrocampo che al momento non dovrebbe prevedere l’innesto di un altro elemento". Queste le dichiarazioni di Niccolò Ceccarini, che ha quindi sottolineato come la società bianconera possa decidere di non fare altri investimenti sulla mediana.

Secondo il giornalista sportivo però non è da scartare la possibilità dell'arrivo di Pjanic, che piacerebbe anche alla Fiorentina. Ha poi parlato del mercato delle altre società, in particolar modo di Milan e Inter.

La società rossonera sta trattando il prolungamento di contratto di Kessié. Starebbe inoltre cercando un altro innesto a centrocampo, che potrebbe essere Bakayoko.

Il francese potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, si starebbe lavorando all'acquisto della punta del Monaco Pietro Pellegri, anche lui in prestito con diritto di riscatto.

Il mercato dell'Inter e del Napoli

Il giornalista sportivo Nicolò Ceccarini ha parlato anche del mercato dell'Inter, sottolineando come stia proseguendo la trattativa sul prolungamento di contratto di Lautaro Martinez.

Si sta lavorando anche all'acquisto di un'altra punta. La società nerazzurra starebbe trattando con il Borussia Monchengladbach per l'acquisto di Marcus Thuram, che i tedeschi valutano circa 30 milioni di euro: l'Inter avrebbe offerto circa 20 milioni di euro più bonus. Secondo il giornalista sportivo la società nerazzurra starebbe proseguendo pure la trattativa di mercato per Correa, che ha un prezzo di mercato di circa 35 milioni di euro.

Il Napoli invece è in trattativa per il prolungamento di contratto del portiere Meret. Con il trasferimento del terzino Emerson Palmieri al Lione (l'italo-brasiliano interessava ai partenopei), il Napoli potrebbe dare fiducia al giovane Zanoli.