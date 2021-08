La Juventus nella giornata del 20 agosto ha presentato in conferenza stampa il centrocampista Manuel Locatelli. Il nazionale italiano si è trasferito dal Sassuolo alla società bianconera in prestito di due anni gratuito più obbligo di riscatto a 35 milioni di euro. Un investimento importante giustificato dalle qualità evidenti di Locatelli, protagonista nell'Europeo vinto dalla nazionale italiana. Sul giocatore della Juventus ha parlato l'ex punta bianconera ed ex compagno al Sassuolo di Locatelli Alessandro Matri. Intervistato dal giornale sportivo Tuttosport, l'ex giocatore si è complimentato con la decisione dei bianconeri di acquistare il centrocampista.

Ha infatti dichiarato che Locatelli ha dimostrato sul campo le sue qualità e non è un caso che la società abbia deciso di investirci. Matri ha poi aggiunto: "Locatelli e il giovane Pogba sono i migliori talenti con cui ho giocato". Evidente il riferimento all'esperienza professionale alla Juventus, quando fu compagno di squadra del centrocampista francese.

Locatelli potrebbe fare il definitivo salto di qualità con Allegri

L'ex punta Alessandro Matri ha parlato anche di Massimiliano Allegri, sottolineando come conosca molto bene Locatelli avendolo già allenato al Milan all'età di 15 anni. Ha infatti dichiarato: "Allegri, come gli capita spesso, vede e capisce in anticipo certe cose. Su Locatelli ha avuto ragione, lo conosce bene e per questo credo lo abbia voluto fortemente".

Secondo Matri il centrocampista è un giocatore ideale per la Juventus non solo per le qualità tecniche ma anche dal punto di vista umano. Ha poi confrontato gli attuali centrocampisti della Juventus con il nuovo acquisto Locatelli. Secondo l'ex punta il nazionale italiano porta verticalizzazione al gioco bianconero anche se ha dimostrato nelle ultime stagioni di essere bravo nell'impostazione di gioco e negli inserimenti da mezzala.

Potrebbe quindi fare il definito salto di qualità con il tecnico toscano.

Alessandro Matri su Massimiliano Allegri

L'ex punta della Juventus Matri ha voluto parlare anche di Massimiliano Allegri, che dopo due stagioni è ritornato sulla panchina bianconera. Ha rimarcato di averlo sentito per messaggio ed è sembrato molto carico per questa nuova esperienza professionale.

Ha poi sottolineato che Allegri è bravo a migliorare i centrocampisti. I vari McKennie, Rabiot e Ramsey potrebbero quindi averne beneficio soprattutto dal punto di vista realizzativo. Sulla nazionale italiana ha invece sottolineato che il successo all'Europeo potrebbe essere l'inizio di vittorie importanti anche perché ci sono diversi giovani interessanti, fra questi Raspadori e Zaniolo.