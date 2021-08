La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato con tante difficoltà dal punto di vista economico. L'emergenza sanitaria infatti sta pesando in maniera evidente anche sulle società di calcio, in particolar modo su quelle spagnole ed italiane. In Inghilterra invece la situazione economica è migliore, anche in considerazione del fatto che i ricavi commerciali derivanti dalla vendita dei diritti televisivi sono maggiori rispetto al calcio italiano. Non è un caso che il Manchester United abbia acquistato Jadon Sancho per circa 85 milioni di euro, il Manchester City abbia acquistato per più di 100 milioni di euro Grealish dall'Aston Villa e che il Chelsea invece abbia speso 120 milioni di euro per Lukaku.

La Juventus invece potrebbe definire l'acquisto di Locatelli nei prossimi giorni. Dovrebbe invece rimanere fino alla scadenza del contratto Cristiano Ronaldo. Per il portoghese quindi la stagione 2021-2022 potrebbe essere l'ultima in bianconero. La società però avrebbe già individuato il sostituto: si tratta di Erling Haaland.

Erling Haaland potrebbe sostituire Cristiano Ronaldo nel 2022

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il sostituto di Cristiano Ronaldo alla Juventus la prossima stagione potrebbe essere Erling Haaland. La punta norvegese infatti nel 2022 potrà lasciare il Borussia Dortmund con il pagamento della clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Il Chelsea infatti ha recentemente acquistato Lukaku, il Real Madrid probabilmente ingaggerà Mbappé mentre il Manchester City sarebbe vicino a Harry Kane.

Proprio per questo le società interessate a Haaland sono diminuite in maniera evidente. Rimarrebbero il Bayern Monaco o eventualmente il Tottenham ma la Juventus potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti professionali con l'agente sportivo di Haaland Mino Raiola.

Il mercato della Juventus

La punta della Juventus della Cristiano Ronaldo va in scadenza di contratto a giugno 2022.

Dalla prossima stagione potrebbe trasferirsi a parametro zero al Paris Saint Germain. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società francese vorrebbe infatti schierare il tridente offensivo formato dal portoghese, Messi e Neymar. Potrebbe quindi sostituire Mbappé al Paris Saint Germain. La Juventus però per la prossima stagione starebbe lavorando ad altri acquisti importanti.

Piace infatti il centrocampista del Manchester United Paul Pogba, anche lui in scadenza di contratto alla fine della prossima stagione.