Ultime ore utili per portare a conclusione le operazioni di calciomercato per il Crotone. La dirigenza calabrese, entro il termine ultimo, dovrà provare a cedere il suo gioiello, l'attaccante Junior Messias. Il calciatore, attualmente fuori rosa, non rientra nel progetto del tecnico Francesco Modesto, con lo stesso attaccante che avrebbe richiesto il trasferimento. Su di lui rimarrebbe forte l'interessamento del Torino, la cui offerta però non soddisfarebbe gli squali. Sullo sfondo rimarrebbero atre formazioni come Sassuolo, Fiorentina e Monza.

Crotone, Messias ai saluti

Dopo due stagioni, salvo imprevisti, dovrebbe volgere al termine l'avventura in Calabria di Junior Messias. La punta, che ha siglato nove reti nel precedente torneo di Serie A, vorrebbe proseguire la sua carriera in un club della massima serie. La dirigenza rossoblù vorrebbe esaudire questo suo desiderio, provando allo stesso tempo a monetizzare la sua cessione. Il Crotone avrebbe infatti richiesto inizialmente una cifra di 12 milioni di euro per la sua cessione, ora avrebbe ridimensionato la sua richiesta scendendo a 10 milioni di euro. L'unica offerta arrivata sarebbe però quella del Torino, propenso a sborsare otto milioni di euro, con le parti però ancora distanti.

Le altre squadre interessate

Dopo i sondaggi effettuati da Napoli e Milan nei giorni scorsi nulla sembra essersi mosso in ottica trasferimento per Junior Messias. Al momento, oltre al Torino, le uniche società che in maniera più defilata continuerebbero a seguire il brasiliano sarebbero il Sassuolo, il Monza e la Fiorentina.

In particolare il club toscano sarebbe disposto oltre a pagare una cifra importante e anche ad inserire come parziale contropartita il cartellino del centrocampista Cristóbal Montiel Rodríguez, profilo gradito ai calabresi. In caso di mancato accordo con un club di Serie A, per Junior Messias si profilerebbe la possibilità di un trasferimento in Serie B, ma al Monza dove ritroverebbe il tecnico Giovanni Stroppa.

Crotone, le altre operazioni dei rossoblù

A pochi giorni dalla conclusione delle trattative il Crotone sarà chiamato a completare la sua rosa. Prima però dovrebbero arrivare le cessioni, tra i possibili partenti il difensore Luca Marrone e l'attaccante Emmanuel Riviere. Per il primo l'ipotesi più probabile sembrerebbe essere il Monza, mentre a seguire l'attaccante della Martinica ci sarebbero Pisa, Ascoli, Vicenza e Cosenza. In entrata il Crotone sarà chiamato ad acquistare una punta, una prima punta con caratteristiche differenti da quelle presenti nella rosa, come confermato alla vigilia della sfida del Tombolato dallo stesso tecnico Francesco Modesto.