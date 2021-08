La Juventus, da diverse settimane, sta trattando con il Sassuolo per arrivare a Manuel Locatelli. La trattativa, però, è ferma poiché le parti non si stanno smuovendo dalle rispettive posizioni.

La Juventus vorrebbe prendere Locatelli con un prestito biennale. Mentre il Sassuolo vorrebbe un prestito annuale. Al momento non sono stati fatti passi avanti e il club neroverde è in attesa di un nuovo rilancio da parte della Juventus. Locatelli resta il primo nome per rinforzare la mediana bianconera, ma Federico Cherubini sta valutando anche alcune alternative.

Le alternative a Locatelli

La Juventus vorrebbe arrivare a Manuel Locatelli, ma ovviamente la società non può farsi cogliere impreparata davanti a un'eventuale fumata nera. Perciò i dirigenti bianconeri stanno cercando anche alcune alternative, fra queste ci sarebbe Miralem Pjanic. Il bosniaco vorrebbe tornare a Torino ed è in attesa di avere novità. Pjanic potrebbe arrivare a prescindere dall'acquisto di Locatelli, ma prima la Juventus dovrebbe cedere Ramsey. Il gallese è considerato uno dei giocatori in uscita e una sua partenza sembra essere possibile. Ramsey parrebbe avere diversi estimatori all'estero e soprattutto in Premier League. Adesso, però, Ramsey è a disposizione di Allegri e si sta preparando in vista dell'inizio della Serie A.

Un altro nome che è accostato alla Juventus è quello di Tchouaméni del Monaco. Il giocatore classe 2000 è una delle alternative a Locatelli.

Insomma, non resta che attendere di capire se Cherubini rilancerà per il classe '98 fresco campione d'Europa oppure se la trattativa con il Sassuolo salterà e quindi dovrà puntare su altri obiettivi che sembrano più facilmente raggiungibili.

Intanto si pensa al rinnovo di Dybala

La Juventus, in questi giorni, non è solo al lavoro per arrivare a Locatelli. Infatti, i bianconeri sono concentrati anche sul futuro di Paulo Dybala. Il giocatore argentino va in scadenza di contratto nel 2022 e la Juve vorrebbe tenerselo stretto.

Nelle ultime ore, i dirigenti bianconeri Nedved e Cherubini hanno incontrato l'agente dell'argentino.

La volontà di entrambe le parti è quella di andare avanti insieme. Adesso servirà un nuovo incontro tra la Juventus e Antun per entrare davvero nei dettagli della trattativa. Dybala vorrebbe legarsi "a vita" alla Juventus e si aspetterebbe solo la fumata bianca.

Nel frattempo, il numero 10 juventino sta lavorando per recuperare dal problema muscolare accusato nelle scorse settimane. La speranza di Dybala è quella di poter essere in campo nell' amichevole che vedrà impegnata la Juventus il 14 agosto contro l'Atalanta.