La Juventus, questa mattina 8 agosto, ha lasciato Torino per volare a Barcellona. Stasera alle ore 21:30 i bianconeri, saranno in campo per giocare il trofeo Gamper.

Per questa partita, Massimiliano Allegri potrà contare su tutti i suoi giocatori, a eccezione degli infortunati Paulo Dybala, Arthur e Adrien Rabiot. Il numero 10 juventino è rimasto a Torino a scopo precauzionale. Allegri ha preferito lasciarlo alla Continassa per permettergli di allenarsi ed essere a disposizione per le prossime partite. Mentre per quanto riguarda, Adrien Rabiot bisognerà aspettare i prossimi giorni per sapere con certezza quando potrà rientrare.

Per Arthur, invece, il percorso riabilitativo sarà più lungo e ci vorrà ancora qualche mese per vederlo in campo. Gli altri giocatori sono tutti a disposizione e Allegri, contro il Barcellona, si affiderà alle sue certezze e in particolar modo punterà su Cristiano Ronaldo, che guiderà l'attacco bianconero nel trofeo Gamper.

Allegri farà qualche prova

Massimiliano Allegri, prima della gara contro il Barcellona, ha sottolineato che farà qualche prova e in modo particolare sposterà alcuni giocatori in mediana per vedere se possono ricoprire più ruoli. Uno dei candidati a cambiare ruolo potrebbe essere Aaron Ramsey. Il gallese dovrebbe essere provato come regista. Ramsey va verso una maglia da titolare e ai suoi lati ci saranno Rodrigo Bentancur e Weston McKennie.

In mezzo al campo Massimiliano Allegri potrebbe schierare anche Federico Bernardeschi. Il tecnico livornese, già nella sua precedente avventura in bianconero, aveva confidato di vedere il numero 20 juventino come una mezz'ala. Questa sera per Allegri potrebbe esserci proprio l'occasione di provare Bernardeschi in mezzo al campo.

In ogni caso l'obiettivo del tecnico della Juventus sarà quello far giocare tutti per mettere più minuti possibili nelle gambe dei suoi ragazzi.

Pochi cambi in difesa

Massimiliano Allegri nel match contro il Barcellona non dovrebbe fare grandi cambi in difesa rispetto alla gara contro il Monza. Tra i pali ci sarà Szczesny. Davanti a lui toccherà a De Sciglio, De Ligt, Rugani e Pellegrini.

Non è però da escludere che al fianco del numero 4 juventino ci possa essere Bonucci. In ogni caso il numero 19 juventino, così come Chiellini, Danilo, Alex Sandro e Cuadrado, entreranno a gara in corso. In attacco, invece, ci saranno Cristiano Ronaldo con Dejan Kulusevski e Alvaro Morata. Mentre Chiesa dovrebbe entrare nel corso della partita. Intanto, la Juventus è sbarcata a Barcellona e adesso la squadra si trova in hotel. Al loro arrivo in Catalogna i bianconeri hanno trovato ad accoglierli anche alcuni tifosi.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Rugani, Pellegrini; McKennie, Ramsey, Bentancur; Kulusevski, Morata, Cristiano Ronaldo.