La Juventus in questi giorni di mercato potrebbe acquistare un altro centrocampista. L'arrivo di Locatelli ha evidentemente incrementato il livello qualitativo della mediana bianconera ma Allegri vorrebbe un giocatore abile nell'impostazione di gioco e che sappia verticalizzare verso le punte. Durante le amichevoli estive ha adattato davanti alla difesa Aaron Ramsey, che però non ha convinto. Per questo si parla di una sua possibile cessione e di un eventuale arrivo di Miralem Pjanic. In questo momento però il centrocampista gallese non ha molto mercato anche per l'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione che guadagna.

Per questo la Juventus potrebbe decidere di cedere un altro mediano. Fra i possibili partenti ci sarebbe infatti l'americano Weston McKennie, che ha molto mercato in Inghilterra.

La Juventus potrebbe considerare una sua partenza qualora dovesse arrivare un'importante offerta. Acquistato per circa 20 milioni di euro dallo Schalke 04 (con i bonus la somma può arrivare a circa 25 milioni di euro), in caso di offerta di almeno 30 milioni di euro, la Juventus potrebbe considerare una sua partenza. Sull'americano ci sarebbe l'interesse concreto di alcune società inglesi, fra queste anche il Tottenham.

McKennie potrebbe trasferirsi al Tottenham o all'Everton

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato McKennie potrebbe lasciare la Juventus in caso di offerta importante.

Il centrocampista americano infatti interessa a diverse società inglesi. Sull'americano ci sarebbero il Tottenham di Fabio Paratici e l'Everton. La società bianconera lo lascerebbe partire non tanto per motivi tecnici ma per un discorso economico. Se infatti dovessero arrivare circa 30 milioni di euro, la Juventus si garantirebbe un'importante plusvalenza finanziaria.

Allo stesso tempo la società bianconera avrebbe modo di ingaggiare un altro mediano di qualità. Si parla del possibile approdo di Pjanic, che il Barcellona potrebbe cedere in prestito gratuito.

Il mercato della Juventus

Negli ultimi giorni si è parlato anche della possibile cessione di Cristiano Ronaldo. Il suo agente sportivo Jorge Mendes lo avrebbe offerto a diverse società, fra cui anche al Manchester City.

Se dovesse arrivare un'offerta importante la Juventus potrebbe considerare una sua partenza, magari definendo uno scambio di mercato proprio con la società inglese. Il portoghese potrebbe quindi trasferirsi al City in cambio di Gabriel Jesus. La società bianconera potrebbe aggiungere una somma cash di circa 30 milioni di euro, magari dilazionati nelle prossime stagioni. La Juventus potrebbe cedere in prestito Radu Dragusin, che piace al Cagliari.