Gli ultimi giorni di Calciomercato potrebbero regalare trattative di mercato molto interessanti. Società come Milan, Inter e Juventus potrebbero decidere di effettuare degli acquisti per incrementare il livello qualitativo delle loro rose. I rossoneri potrebbero acquistare un centrocampista ed una punta che vada ad integrarsi con il settore avanzato. I nerazzurri invece dopo gli acquisti di Dzeko e Dumfries potrebbero investire su un centrocampista e su almeno un'altra punta di qualità. Ci sarebbe un interesse concreto per Marcus Thuram del Borussia Monchegladbach, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.

Per quanto riguarda la Juventus, si parla di un altro possibile arrivo a centrocampo dopo l'ufficializzazione di Kaio Jorge e Manuel Locatelli. Il giocatore che interessa per la mediana è Miralem Pjanic, che però potrebbe essere acquistato solo nel caso in cui ci fosse una cessione pesante a centrocampo. Sul giocatore del Barcellona ci sarebbe però anche l'Inter. Secondo la stampa spagnola i nerazzurri sarebbero in vantaggio sui bianconeri per l'acquisto del mediano.

Pjanic potrebbe ritornare nel campionato italiano: interesserebbe a Inter e Juventus

L'Inter sarebbe in vantaggio sulla Juventus per l'acquisto di Miralem Pjanic. Il centrocampista del Barcellona infatti lascerà probabilmente la società catalana in questi ultimi giorni di mercato considerando che non è parte del progetto sportivo spagnolo.

Pjanic ritornerebbe volentieri in Italia, in particolar modo alla Juventus dove ha giocato diverse stagioni. Sarebbe però in vantaggio l'Inter per l'acquisto del giocatore perché la società bianconera dovrebbe prima cedere un centrocampista prima di investire su un altro. I nerazzurri infatti sono alla ricerca di un giocatore di qualità sulla mediana.

Pjanic arriverebbe in prestito gratuito dal Barcellona anche se dovrebbe accettare un diminuzione dell'ingaggio per trasferirsi nel campionato italiano. Attualmente infatti guadagna circa 7,5 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus intanto prosegue il suo lavoro sul mercato anche per quanto riguarda le cessioni.

La società bianconera infatti vorrebbe alleggerire la rosa magari cedendo dei giovani così che possano raccogliere più minutaggio in prestito. Negli ultimi giorni è stata ufficializzata la cessione di Hamza Rafia allo Standard Liegi in prestito con obbligo di riscatto. A breve potrebbe toccare anche a Radu Dragusin. Il difensore potrebbe infatti trasferirsi in prestito al Cagliari. Potrebbe essere sostituito in bianconero come quinto centrale da Koni De Winter, che giocherà anche nell'under 23.