La Juventus, nelle prime due amichevoli estive contro Cesena e Monza, ha dato spunti interessanti dal punto di vista del gioco. Se però nel primo match si sono visti soprattutto i giovani dell'under 23 e della Primavera bianconera, nel match del Trofeo Berlusconi si sono visti anche alcuni giocatori della prima squadra. Ci si riferisce a Szczesny, De Ligt, Merih Demiral, Mattia De Sciglio, Adrien Rabiot e Dejan Kulusevski. Proprio il centrocampista svedese ha realizzato il gol del 2 a 0, con il match che è finito 2 a 1. Il giocatore è finito sui giornali sportivi negli ultimi giorni anche per aver cambiato l'agente sportivo.

Kulusevski, infatti, si è affidato a Alessandro Lucci, che gestisce gli interessi sportivi anche di Leonardo Bonucci. Un cambio di agente sportivo che spesso viene realizzato per una volontà dei giocatori di trovare una nuova società. Non è però il caso di Dejan Kulusevski, che sarà un riferimento della Juventus per il presente e per il futuro. La società bianconera infatti lo considera incedibile. Anche Massimiliano Allegri di recente ha ribadito l'importanza dello svedese sottolineando come possa migliorare molto soprattutto in fase realizzativa.

Il centrocampista Dejan Kulusevski ha cambiato agente sportivo. Si è affidato all'agenzia di Alessandro Lucci, che gestisce gli interessi sportivi di altri giocatori bianconeri.

Fra questi anche Leonardo Bonucci e Mattia Perin. Una notizia di cui si parla oramai da tre mesi e che si è definita solo in questi giorni. Il centrocampista svedese ha quindi deciso di cambiare agente sportivo affidandosi ad una delle agenzie più importanti in Italia. Fra i giocatori 'gestiti' da Alessandro Lucci spiccano anche il terzino Juan Cuadrado, Alessandro Florenzi, Joaquin Correa e Mattia Lovato.

La conferma di Kulusevski alla Juventus è evidentemente scontata, così come quella di Paulo Dybala e Federico Chiesa. Dubbi invece su Cristiano Ronaldo. Negli ultimi giorni si parla di un interesse concreto del Real Madrid per Kylian Mbappé. Se il francese dovesse trasferirsi alla società spagnola, il Paris Saint Germain potrebbe decidere di acquistare Cristiano Ronaldo.

In tal caso la Juventus potrebbe acquistare una punta importante per il settore avanzato. Intanto nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato l'acquisto di Kaio Jorge. La Juventus ha trovato l'intesa con il Santos, il brasiliano dovrebbe essere la quarta punta del settore avanzato bianconero. Si attendono novità anche su Manuel Locatelli, mentre in caso di cessione di Aaron Ramsey potrebbe arrivare anche Miralem Pjanic come rinforzo per il centrocampo.