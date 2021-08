La Juventus è al lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per il centrocampo. Sembra essere questa la principale esigenza della società bianconera, il match contro il Barcellona ha infatti dato ulteriori conferme, anche se non mancano le giustificazioni per i bianconeri. Allegri, infatti, ha inizio a lavorare con la rosa al completo solo qualche giorno fa ed ha provato a schierare la formazione migliore contro i catalani pur consapevole delle difficoltà fisiche di alcuni giocatori. Il tecnico toscano ha schierato davanti alla difesa Aaron Ramsey, che però non ha dato continuità alle buone prestazioni contro Cesena e Monza in quel ruolo.

Per questo la società bianconera starebbe lavorando ad uno o due acquisti a centrocampo. Il primo potrebbe essere Miralem Pjanic che, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe arrivare in prestito annuale dal Barcellona. Si continua però a lavorare anche per Manuel Locatelli. In settimana, infatti, dovrebbe esserci il decisivo incontro fra Sassuolo e Juventus per provare a definire la trattativa di mercato. La data entro la quale si dovrà definire il trasferimento potrebbe essere ferragosto.

Locatelli potrebbe arrivare alla Juventus nei prossimi giorni

In settimana è atteso il decisivo incontro fra Sassuolo e Juventus per il trasferimento di Manuel Locatelli alla società bianconera.

Come è noto, il giocatore avrebbe già espresso il desiderio di giocare in bianconero. Tutto passa ora dall'intesa fra le due società. La Juventus, fino a qualche giorno fa, aveva offerto circa 30 milioni di euro compresi i bonus per il nazionale italiano. Potrebbe bastare un'offerta di circa 35 milioni di euro per chiudere la trattativa entro ferragosto.

Fra l'altro, il Sassuolo avrebbe già trovato il sostituito di Manuel Locatelli. Si tratta di Matheus Henrique, giocatore classe 1998 del Gremio. La società emiliana dovrebbe definire il suo acquisto per circa 10 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus, quindi, potrebbe effettuare due acquisti importanti a centrocampo, Pjanic e Locatelli.

Sarà importante però alleggerire la rosa. Dopo la cessione di Demiral all'Atalanta, potrebbe toccare anche a Ramsey, che ha mercato in Inghilterra. Potrebbe invece rimanere Daniele Rugani, anche se la Lazio sarebbe interessata al suo acquisto. In caso di un'offerta importante, la società bianconera potrebbe cederlo. Si valuta come sostituto il giocatore della Fiorentina German Pezzella, in scadenza di contratto a giugno 2022. Proprio perché in scadenza potrebbe lasciare la società toscana a prezzo vantaggioso, per circa 10 milioni di euro.