La Juventus nelle prime amichevoli stagionali ha messo in evidenza tanti giovani interessanti, rivelatisi utili soprattutto nella vittoria contro il Monza. La prestazione di Ranocchia infatti è stata particolarmente gradita dal tecnico Massimiliano Allegri, così come quella di Dejan Kulusevski. Il tecnico toscano però, ha avuto risposte importanti anche dai quei giocatori che sarebbe considerati cedibili. Mattia De Sciglio continua a dimostrarsi molto utile in quanto schierabile sia come terzino destro che come terzino sinistro.

Anche Daniele Rugani si è dimostrato molto affidabile e non è da scartare la possibilità rimanga come quarto centrale in caso di partenza di Merih Demiral.

Nell'intervista post partita di Monza-Juventus il tecnico Massimiliano Allegri ha riservato particolari elogi anche ad Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese è stato schierato davanti alla difesa fornendo una prestazione importante. A tal riguardo il tecnico toscano ha dichiarato che il gallese in quel ruolo potrebbe essere molto importante per la Juventus.

De Sciglio, Rugani e Ramsey potrebbero rimanere in bianconero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe confermare per la prossima stagione Mattia De Sciglio, Daniele Rugani e Aaron Ramsey. Il tecnico toscano potrebbe rivalutare i tre giocatori: infatti, nella stagione 2020-2021sono stati protagonisti di un'annata difficile dal punto di vista delle prestazioni.

Uno degli obiettivi di Allegri infatti sarà quello non solo di raccogliere risultati, ma anche di rivalutare una rosa che vanta giocatori di qualità. De Sciglio potrebbe rimanere come prima alternativa di Cuadrado sulla fascia destra ma anche come riserva di Alex Sandro sulla fascia sinistra. Anche se in quest'ultimo caso dovrebbe essere Pellegrini a fare la riserva del terzino brasiliano.

Rugani invece potrebbe rimanere qualora dovesse partire Demiral, che potrebbe trasferirsi all'Atalanta. Si è parlato nelle ultime settimane della possibile cessione di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese però potrebbe essere schierato davanti alla difesa, considerando la prestazione importante contro il Monza. In tal caso non è da scartare la possibilità di una sua permanenza.

Il possibile mercato della Juventus

Se dovesse essere confermato Ramsey sarebbe difficile l'approdo di Miralem Pjanic, soprattutto per l'ingaggio che attualmente guadagna il centrocampista del Barcellona. Il giocatore potrebbe lasciare la Spagna in prestito, ma guadagna circa 8,5 milioni di euro a stagione. Dovrebbe diminuirsi lo stipendio per potersi trasferire in bianconero. La Juventus nei prossimi giorni potrebbe definire il primo acquisto del Calciomercato estivo. Si tratta di Kaio Jorge, la punta brasiliana infatti dovrebbe sottoscrivere un contratto da 2 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026.