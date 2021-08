Una nuova cessione potrebbe concretizzarsi per il Crotone nei prossimi giorni. A salutare la Calabria, definitivamente, dovrebbe essere l'attaccante Junior Messias. Il calciatore rossoblù, attualmente fuori rosa, non ha svolto la preparazione estiva con la squadra attendendo novità sulla sua cessione. Per lui con gli squali un contratto rinnovato lo scorso inverno con scadenza fissata al 30 giugno 2024. Tre le formazioni interessate al suo profilo, Torino e Monza con il Sassuolo che si sarebbe inserito nelle ultime ore.

Crotone, Messias uomo mercato

Il futuro di Junior Messias, salvo sorprese, dovrebbe essere in Serie A. Il calciatore dopo due annate da protagonista con gli squali avrebbe richiesto la cessione alla società calabrese. La sua volontà sembrerebbe essere quella di rimanere in Italia e tornare a giocare nel massimo campionato. Nell'ultimo torneo di Serie A, proprio con la maglia del Crotone, il brasiliano ha realizzato 9 reti, impressionando gli addetti ai lavori per le sue qualità. Le prestazioni non sono passate inosservate tanto da attirare l'interesse del Torino ed in particolare del tecnico Ivan Juric. Il club granata per farlo suo avrebbe offerto agli squali 8 milioni di euro senza però ottenere il via libera per l'acquisto dal club rossoblù che vorrebbe ottenere non meno di 10 milioni di euro.

Il Sassuolo su Messias

A complicare la trattativa tra Crotone e Torino potrebbe inoltre essere l'inserimento del Sassuolo. Il club neroverde sarebbe pronto a rilevare la punta in caso di partenza di Domenico Berardi. Un investimento importante per un calciatore che ha festeggiato da qualche mese i 30 anni. La concorrenza tra più società potrebbe fare al caso del Crotone che potrebbe così ricevere un'offerta ritenuta congrua al valore del calciatore ed effettuare un importante plusvalenza dopo avere scommesso su Junior Messias prelevandolo a sorpresa dal Gozzano, in Serie C.

Crotone, il Monza alla finestra

Anche dalla cadetteria un club starebbe seguendo da tempo Junior Messias. Si tratterebbe del Monza allenato dall'ex tecnico del Crotone Giovanni Stroppa. La squadra della famiglia Berlusconi, da sempre attenta ai talenti, avrebbe già effettuato una richiesta al club rossoblù senza però convincere il calciatore.

In caso di mancato accordo con un club di Serie A il brasiliano sarà chiamato a scegliere se restare ancora nella città di Crotone o se spostarsi, sempre in cadetteria, accettando l'offerta di un club ambizioso come il Monza.

Le altre operazioni del Crotone

Nelle ultime ore gli squali hanno ufficializzato le cessioni dell'attaccante Nwankwo Simy alla Salernitana e del centrocampista Jacopo Petriccione al Pordenone. In entrata i rossoblù hanno prelevato dal Napoli in prestito l'estremo difensore Nikita Contini. Sembrerebbero invece sfumare le piste Marco Mancosu per il centrocampo con il calciatore destinato alla Spal e Armand Rada, sempre per il centrocampo, con il calciatore che sembra prossimo al passaggio dal Renate alla Virtus Entella.