La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi utili per il centrocampo. Locatelli e Pjanic sembrano i profili graditi dalla società bianconera per incrementare il livello qualitativo della mediana. Il centrocampista del Barcellona non sarebbe considerato utile al progetto sportivo catalano e gradirebbe un eventuale ritorno alla Juventus. Negli ultimi giorni, però, si parla anche di un altro possibile addio alla società blaugrana. Secondo le indiscrezioni di mercato lanciate dai giornali sportivi, il centrocampista Frenkie De Jong potrebbe lasciare il Barcellona.

L'approdo di Messi al Paris Saint Germain potrebbe infatti portare l'olandese a valutare una nuova esperienza professionale. La situazione economica del Barcellona non è delle migliori e di certo l'addio di Messi potrebbe cambiare le ambizioni dei catalani, soprattutto a livello europeo. De Jong potrebbe rappresentare uno dei pezzi pregiati del mercato in queste ultime settimane di Calciomercato estivo. Sul nazionale olandese ci sarebbe l'interesse concreto di Inter e Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa spagnola De Jong potrebbe lasciare il Barcellona già durante questo calciomercato estivo. Il centrocampista olandese, infatti, non avrebbe gradito l'addio di Messi alla società catalana e per questo starebbe valutando una nuova esperienza professionale. Fra le società interessate al giocatore ci sarebbero Inter e Juventus.

I nerazzurri, dopo le cessioni di Hakimi e Lukaku avrebbero un buona somma da investire, in particolar modo a centrocampo. De Jong potrebbe però preferire la Juventus, anche in considerazione del fatto che nella società bianconera gioca anche un suo amico e compagno di nazionale Matthijs De Ligt. Di certo la valutazione di mercato del centrocampista è importante e potrebbe arrivare in bianconero solo in caso di alcune cessioni pesanti.

Il mercato di Inter e Juventus

L'indiscrezione di mercato in merito al possibile arrivo di De Jong all'Inter o alla Juventus non trova conferme fra i giornali sportivi italiani. La società nerazzurra, infatti, sta lavorando soprattutto per rinforzare il settore avanzato. Oltre a Dzeko potrebbe arrivare un'altra punta. Interessano Zapata dell'Atalanta e Correa della Lazio.

Intanto a breve sarà ufficializzato l'acquisto di Dumfries. L'olandese sostituirà Hakimi sulla fascia destra. Per quanto riguarda invece la Juventus, nelle prossime ore potrebbe definirsi il trasferimento di Manuel Locatelli alla società bianconera. L'incontro previsto alla Continassa potrebbe essere decisivo a riguardo. In caso di cessione di Rugani potrebbe arrivare un difensore centrale.