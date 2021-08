Il precampionato del Milan si arricchisce di una nuova amichevole ad una settimana dall'inizio della prossima stagione di Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli sfideranno sabato 14 luglio alle 20.30 i greci del Panathinaikos. Il match è in programma a Trieste allo Stadio Nereo Rocco e sarà l'occasione per testare la formazione che dovrebbe sfidare la Sampdoria nella prima giornata di campionato. Sarà l'emittente Sky a trasmettere in esclusiva la partita tra Milan e Panathinaikos. Il match sarà visibile sui canali tematici della piattaforma che sono Sky Sport Uno e canale 251.

Gli appassionati potranno seguire il match anche sulla piattaforma streaming Sky Go.

Le idee di Pioli per la sfida contro il Panathinaikos

I ragazzi di Stefano Pioli sono chiamati a riscattare un precampionato che non è stato propriamente brillante. Infatti, il Milan non vince dalla sfida contro il Modena nella quale i rossoneri si sono imposti per 5-0. Dopo quel match, il Milan ha sfidato nell'ordine Nizza, Valencia e Real Madrid, realizzando un solo gol e portando a casa tre pareggi. Come lo scorso anno, i rossoneri sembrano difettare nell'ultima fase ed in tal senso l'addio di Hakan Calhanoglu potrebbe anche peggiorare le cose qualora il nazionale turco non venga sostituito. L'allenatore Stefano Pioli, però, nel match contro i greci avrà a disposizione praticamente tutta la rosa, fatto salvo per Zlatan Ibrahimovic che ancora è alle prese con l'infortunio rimediato nella parte finale della stagione scorsa.

La notizia importante per il tecnico rossonero sono i recuperi di Simon Kjaer e Franck Kessie, che dovrebbero riprendersi il posto di titolari al fianco di Tomori e Bennacer, il quale è guarito dal Covid 19. Assodata la presenza di Mike Maignan tra i pali, sulla fascia destra dovrebbe agire il ristabilito Calabria, mentre a sinistra ci sarà il titolarissimo Theo Hernandez.

Per quanto riguarda la batteria di trequartisti, dovrebbe essere composta, partendo destra a sinistra, da Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao a supporto dell'unica punta Olivier Giroud. La probabile formazione del Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer/Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Il Panathinaikos si schiererà con un 3-4-3 che potrebbe mettere in difficoltà i rossoneri nella fase difensiva con la superiorità a centrocampo, ma allo stesso tempo i greci potrebbero soffrire gli attacchi dei rossoneri. La probabile formazione del PANATHINAIKOS (3-4-3): Dioudis; Kotsiras, Juankar, Velez; Mauricio, Perez, Villafanez, Tzavidas; Chatzigiovannis, C. Lopez, N'Gbakoto. A. Jovanovic.