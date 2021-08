L'Inter, dopo gli anni difficili post Triplete, è riuscita ad interrompere il predominio della Juventus in Italia durato nove anni. I nerazzurri, nella stagione 2020-2021, hanno vinto lo scudetto grazie anche all'ottimo lavoro portato avanti dal tecnico Antonio Conte. L'addio dell'allenatore pugliese e le cessioni pesanti di Hakimi e Lukaku hanno gettato nello sconforto i tifosi nerazzurri, che però hanno gioito davanti alla netta vittoria per 4 a 0 contro il Genoa nella prima giornata di campionato.

Rimanendo però nelle vicende del passato nerazzurro, di recente è stato intervistato uno dei personaggi più amati dell'Inter.

Ci si riferisce all'ex presidente Massimo Moratti, uno degli artefici del Triplete conquistato dai nerazzurri nella stagione 2009-2010. In un'intervista a Dazn, l'imprenditore è ritornato però su un argomento risalente a 20 anni, ovvero alla stagione 2001-2002, quando l'Inter perse lo scudetto all'ultima giornata di campionato a favore della Juventus. Decisiva la sconfitta contro la Lazio allo stadio Olimpico per 4-2. Una disfatta che tuttora pesa all'ex presidente, in quanto arrivata per tanti demeriti dei nerazzurri.

Massimo Moratti su Lazio-Inter

"Ero arrabbiato con la squadra perché erano troppo sicuri prima della partita ed erano convinti che fosse una vittoria facile". Queste le dichiarazioni di Massimo Moratti in riferimento a Lazio-Inter, match dell'ultima giornata del campionato 2001-2022 che sancì la vittoria dello scudetto della Juventus.

I bianconeri, infatti, sfruttarono la sconfitta nerazzurra vincendo ad Udine. Proseguendo l'intervista Massimo Moratti ha aggiunto: "Prima di Lazio-Inter erano già partiti i festeggiamenti ma questa cosa non mi piaceva per nulla, feci un grande errore a non scendere negli spogliatoi fra il primo e il secondo tempo". Parole che testimoniano come il dispiacere di Moratti sia ancora evidente, anche se il Triplete conquistato nel 2009-2010 lo ha attutito.

Dopo decenni, infatti, il presidente è riuscito a riportare all'Inter la Champions League.

I trofei conquistati da Moratti all'Inter

La presidenza di Moratti all'Inter è iniziata nel 1995 ed è durata fino al 2013, quando nel mese di novembre effettuò la vendita della proprietà a Erick Thohir. Sono 16 le competizioni vinte dall'imprenditore, 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane, 1 Coppa Uefa, un Mondiale per Club ed una Champions League.

Il primo è stato la Coppa Italia nella stagione 2004-2005, seguito da scudetto, Coppa Italia e Supercoppa italiana (stagione 2005-2006), scudetto e Supercoppa Italiana (2006-2007). Anche nelle due stagioni successive vinse lo scudetto ed una Supercoppa italiana. Il 2009-2010 è l'annata calcistica del Triplete, in quella successiva vinse Mondiale per Club, Coppa Italia e Supercoppa italiana.