L'esclusione del Chievo Verona dalla Serie B, ha permesso al Cosenza di essere riammesso nella serie cadetta. Una situazione certamente sperata dal club calabrese e dai suoi tifosi, ma che porterà un lavoro totalmente diverso rispetto all'iniziale progetto di preparare la squadra per il campionato di Serie C.

Il Direttore Sportivo del Cosenza è chiaro: 'Abbiamo solo 7 giocatori, serve un gran lavoro'

Durante la presentazione, Goretti, il nuovo Direttore Sportivo della società di Guarascio ha spiegato in conferenza stampa: "abbiamo solo 7 giocatori in rosa, dei quali 2 infortunati, dovremo fare un grandissimo lavoro per creare una squadra all'altezza.

Sarà una grande sfida, certamente molto stimolante." E il Cosenza si sta già muovendo concretamente per affrontare al meglio questa sfida, così come l'ha definita Goretti. Infatti, i lupi si sono già mossi per Gabriel Brazao, il giovane portiere di cui si parla tanto bene, in forza all'Inter. L'estremo difensore arriverebbe in prestito secco in un'ottica di valorizzazione del giovane che è un classe 2000. La speranza é quella di far maturare più esperienza al giocatore che negli ultimi 2 anni ha racimolato soltanto 10 presenze nella Serie B spagnola. L'altro profilo seguito dal Cosenza è quello di Adamois.

Il Pisa vuole un attacco di qualità

Il Pisa, come detto, è vicinissimo al bomber israeliano Cohen che più volte ha detto di voler abbracciare l'esperienza nella società toscana.

Il suo club era restio a farlo partire ma pare che anche le ultime resistenze siano cadute dopo l'ultima offerta della società di Knaster che superava i 2 milioni di euro. Non solo: il Pisa ha praticamente chiuso per il giovane e promettente difensore Leverbe, in uscita a parametro zero dal Chievo Verona e sta valutando un bomber che, nonostante l'età avanzata, rappresenterebbe certamente un lusso in serie B: Rodrigo Palacio.

L'attaccante argentino è svincolato, dopo l'esperienza di quattro anni al Bologna, e cerca una sfida lavorativa che possa stimolarlo: il Pisa sta creando una squadra di livello e potrebbe fare al caso suo.

Calciomercato: le altre trattative di Serie B

Molto attivo l'Ascoli che dopo il ritorno di Guarna tra i pali ha definito l'arrivo del difensore Eric Fernando Botteghin.

Inoltre, si pensa a Terzic sulla fascia per puntellare il reparto arretrato. L'Alessandria, che finora si è mossa poco nel Calciomercato, punta Strizzolo della Cremonese per l'attacco. A proposito della Cremonese, la società ha pensato a Di Carmine, ma per l'attaccante in uscita dall'Hellas Verona resta in vantaggio la Reggina che ha offerto un triennale. Il Como è interessato a Machach, centrocampista offensivo del Napoli e ha quasi chiuso per Kabashi del Renate.