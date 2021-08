Questo sabato 21 agosto alle ore 20:45 nella prima giornata di Serie A 2021-2022 c'è la partita Empoli-Lazio, che si sfidano allo stadio "Carlo Castellani" della cittadina toscana.

Si tratta di un match piuttosto particolare per il nuovo tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, che incontrerà nuovamente (da ex) il club che lo ha lanciato in Serie A.

Il club toscano viene da un'annata fantastica in Serie B, coronata con il sogno promozione grazie alla vittoria del campionato cadetto. Invece la Lazio coltiva il sogno di tornare in Champions League dopo il sesto posto della scorsa stagione.

Come si presenta l'Empoli all'inizio del campionato di Serie A

L'Empoli in estate ha perso il tecnico che lo ha portato di nuovo in Serie A, ossia Alessio Dionisi. Ora sulla panchina del club toscano c'è Aurelio Andreazzoli, che già in due precedenti esperienze aveva allenato l'Empoli. L'obiettivo stagionale del nuovo mister e della squadra è ovviamente quello di raggiungere la salvezza.

Fra i nuovi innesti dell'Empoli dal calciomercato sono arrivati nelle scorse settimane i vari Vicario, Luperto, Ismajli e Marchizza. In attacco scenderà in campo il nuovo acquisto Patrick Cutrone, che si è dichiarato pronto per la nuova stagione.

Come si presenta la Lazio all'inizio del Campionato di Serie A

Questa estate la Lazio si è ritrovata dopo cinque anni a dover salutare mister Simone Inzaghi, che si è trasferito a Milano sulla panchina dell'Inter, nel frattempo nella Capitale è giunto Maurizio Sarri, che vuole riportare il club biancoceleste nell'Europa che conta.

La squadra però ora dovrà adeguarsi a un nuovo stile di gioco e a un nuovo modulo: il 4-3-3. La squadra nel pre-campionato sembra aver seguito bene le indicazioni del tecnico toscano, con capitan Ciro Immobile pronto a guidare l'attacco laziale dopo essersi laureato campione d'Europa con la nazionale italiana di Mancini.

Durante questa sessione di calciomercato sono arrivati alla Lazio giocatori di talento e di esperienza, come Felipe Anderson, Hysaj e Pedro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Probabili formazioni Empoli-Lazio

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Marchizza; Ricci, Stulac, Bandinelli; Haas; Bajrami, Mancuso. Allenatore: Andreazzoli

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Anderson, Immobile, Moro. Allenatore: Sarri