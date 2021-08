Quella che è appena iniziata è una stagione completamente nuova per l’Inter. Tantissime le novità di quest’anno per quanto riguarda la formazione nerazzurra. A partite dalla panchina visto che non c'è più il condottiero Antonio Conte, ma Simone Inzaghi. La dirigenza nerazzurra ci ha pensato a lungo e ha deciso di affidarsi al tecnico che è un amante del 3-5-2 (anche perché con questo modulo ha ottenuto dei buoni risultati quando ha guidato la Lazio). L'Inter è sicuramente una delle squadre che ha lavorato molto duramente in questa sessione estiva di Calciomercato.

I meneghini, infatti, hanno dovuto sacrificare due pedine molto importanti come Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, venduti rispettivamente al Paris Saint Germain e al Chelsea, per un totale complessivo di quasi 180 milioni di euro. In Viale della Liberazione si è lavorato anche in entrata con l'arrivo di giocatori di spessore. Marotta infatti è riuscito a portare alla corte di Inzaghi: Joaquin Correa, Edin Dzeko, Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco e Denzel Dumfries. Acquisti che sono costati alle casse nerazzurre meno di 50 milioni.

La nuova Inter

Pur essendo diversi sotto molti punti di vista, Conte e Inzaghi hanno il 3-5-2 come schema di base. Un elemento di continuità importante, che può consentire al nuovo mister di partire da una base già consolidata portando le sue idee tattiche con il passare delle settimane.

Un reparto che non dovrebbe presentare grosse novità rispetto allo scorso anno è quello difensivo, tra i pali ci sarà ovviamente Handanovic, protetto dal pacchetto arretrato composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Sulle corsie esterne, da registrare l’addio di Hakimi. Al suo posto il neo acquisto Dumfries. Dall’altra parte imperversa Perisic, in una mediana imperniata sulle geometrie di Brozovic e sul dinamismo di Barella.

Un’altra novità corrisponde al nome di Hakan Calhanoglu, chiamato a sostituire Eriksen. In attacco il posto di Lukaku, passato al Chelsea, sarà preso da Edin Dzeko, che i nerazzurri hanno prelevato dalla Roma. Al fianco del bosniaco uno tra Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Alto e dotato di un buon fisico, il "Tucu" potrebbe all’occorrenza giocare anche da prima punta, formando un ottimo duo con Lautaro, in sostituzione a Dzeko.

Esordio vincente contro il Genoa

Sabato 21 agosto l'Inter ha fatto il suo esordio nella stagione di Serie A 2021/22. I nerazzurri hanno affrontato a San Siro il Genoa allenato da Davide Ballardini, match che ha visto trionfare i padroni di casa con un netto 4-0.

Simone Inzaghi per la prima di campionato ha dovuto adattare il suo 3-5-2- a causa delle assenze di Lautaro Martinez (squalificato) e Alexis Sanchez (fuori per infortunio). Il tecnico nerazzurro ha schierato un 3-5-1-1 posizionando Sensi alle spalle di Dzeko. In mediana il terzetto Barella-Brozovic-Calhanoglu, con Darmian e Perisic sulle due corsie laterali. Reparto difensivo affidato ai soliti Skriniar, de Vrij, Bastoni e Handanovic.

L'Inter ha dominato la partita, creando molteplici occasioni e regalando spettacolo ai quasi trentamila presenti allo stadio.

Rispetto alla squadra scudetto si è visto un gioco più veloce e piacevole, applicazione totale. Pressing e baricentro alto. Una squadra più propositiva: la difesa alta, la regia di Brozovic leggera e elegante, Darmian e Perisic che sfondano sulle fasce e Dzeko, regista d’attacco più che un centravanti vero e proprio, favorisce gli inserimenti dei centrocampisti in primis Barella e Calhanoglu. Da sottolineare anche l'ottimo impatto dei subentrati: Vidal, Dimarco, Vecino, Satriano e Dumfries.

Il possibile mercato dell'Inter

Sono comunque giorni di lavoro intenso in casa Inter. Il club nerazzurro ha appena concluso la trattativa per l'acquisto di Joaquin Correa della Lazio, per una cifra complessiva di circa 30 milioni di euro.

Tuttavia in casa Inter preoccupano le condizioni fisiche di Alexis Sanchez. Per questo Marotta starebbe valutando anche altre ipotesi di mercato. La società nerazzurra sarebbe interessata a Lorenzo Insigne e Andrea Belotti, entrambi punte della nazionale italiana. Sia il giocatore del Napoli che il giocatore del Torino hanno un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.