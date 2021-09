In casa Juventus il clima non è dei migliori sia per i risultati conseguiti nelle prime due giornate, con un solo punto raccolto, sia per alcune questioni extra campo. La vicenda principale a tenere banco è quella relativa al rinnovo di Paulo Dybala, con la Joya che è in scadenza di contratto a giugno del prossimo anno e ogni settimana che passa cresce il rischio di perderlo a parametro zero. Un danno patrimoniale non di poco conto ma la società bianconera non ha trovato l'intesa con l'entourage dell'argentino nell'incontro avuto nei giorni scorsi.

Non è escluso un altro incontro ma, intanto, osserva con attenzione lo sviluppo anche l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, pronto a mettere le mani sul giocatore qualora se ne creasse la possibilità.

Inter in agguato per Dybala

La Juventus rischia di perdere Paulo Dybala nella prossima sessione estiva di Calciomercato a parametro zero. La Joya è in scadenza di contratto a giugno 2022 e le trattative per il rinnovo sono in una fase di stallo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera avrebbe cambiato strategia rispetto a Fabio Paratici e per questo motivo l'argentino non potrà ambire alle stesse cifre offerte dal ds precedente. L'intenzione del club torinese è quella di mettere sul piatto un rinnovo a 7 milioni di euro a stagione più 2 milioni di bonus, andando a percepire, dunque, leggermente meno rispetto a quanto guadagna in questo momento (7,3 milioni di euro netti).

Allarme di perdere Dybala a zero amplificato anche dalla stima mai nascosta nei suoi confronti da parte dell'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta. Già nelle scorse settimane si era parlato di un sondaggio dei nerazzurri per il classe 1993 ma la Juventus non ha voluto ascoltare proposte per non rinforzare una diretta rivale, oltre al fatto di aver perso Cristiano Ronaldo, ceduto al Manchester United.

Le cifre

Se non si dovesse trovare l'intesa per il rinnovo, l'Inter potrebbe farsi sotto in maniera concreta per riuscire ad accaparrarsi le prestazioni di Paulo Dybala. Quasi impossibile pensare all'accordo a gennaio con la Juventus, che fino a giugno cercherà di trovare la quadra per trattenere la Joya a Torino. In caso contrario i nerazzurri proveranno a portare a Milano, forti del fatto di aver sistemato i conti con le cessioni di Romelu Lukaku al Chelsea e Achraf Hakimi al Paris Saint Germain.

Marotta potrebbe mettere sul piatto un ingaggio di poco superiore a quello offerto dalla Juventus, tra i 7,5 e gli 8 milioni di euro a stagione oltre a ricche commissioni per l'entourage e proprio quest'ultimo fattore potrebbe giocare un ruolo fondamentale in questo derby d'Italia per il classe 1993.