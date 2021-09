Il Milan ha terminato la sessione di calciomercato estivo senza il colpo ad effetto atteso dai tifosi, ma la notizia peggiore è che il rinnovo di Franck Kessie non si è ancora concretizzato. Il centrocampista ivoriano starebbe continuando ad alzare le proprie richieste ed ecco perchè i rossoneri potrebbero muoversi nel mercato di gennaio per evitare di perdere il giocatore a parametro zero, come accaduto con Donnarumma e Calhanoglu. In tal senso ci sarebbero due club fortemente interessati al giocatore e potrebbero offrire in cambio due giocatori.

Si tratta dei francesi del Paris Saint Germain, che offrirebbero uno tra Leandro Paredes e Mauro Icardi e il Tottenham, che potrebbe offrire Tanguy Ndombele.

Milan, distanza tra Kessie e i rossoneri

Secondo quanto riportato, Frank Kessie ha rifiutato l'ultima offerta di contratto del Milan in quanto il giocatore potrebbe decidere di lasciare il club. Secondo quanto riferito, il nazionale ivoriano ha attirato l'interesse del Tottenham. Il giocatore potrebbe essere un grande colpo per la squadra di Espirito Santo dopo la partenza di Moussa Sissoko al Watford. Il rifiuto di rinnovare il contratto potrebbe essere una sorpresa per molti, poiché a luglio Kessie ha dichiarato di voler rimanere a Milano dopo la scadenza del suo contratto anche nella stagione 2022/23.

Kessie in un'intervista aveva dichiarato: "Sono orgoglioso di aver scelto il Milan e non è mia intenzione andarmene. Infatti, voglio restare per sempre. Voglio solo il Milan. Il direttore sportivo Paolo Maldini conosce i miei pensieri. Voglio essere il 'presidente' del Milan a vita". Il giocatore potrebbe ancora decidere di rinnovare col Milan se i rossoneri decidessero di presentare un'offerta migliore.

Da quando è arrivato al Milan dall'Atalanta nel giugno 2017, ha collezionato 184 presenze, segnando 30 gol.

Milan, per Kessie possibile uno scambio con Psg o Tottenham

Le voci che circondano il futuro di Franck Kessie continuano a turbare l'ambiente rossonero con due club come Psg e Tottenham che si sono affacciati prepotentemente all'orizzonte.

Il futuro di Kessie rimane pesantemente in bilico in quanto il suo contratto scade a giugno 2022 e non sembra esserci alcuna indicazione che un accordo sia vicino. L'ivoriano potrebbe partire già a gennaio se non dovesse firmare il rinnovo, così il Milan potrebbe monetizzare dall'addio del giocatore ed evitare di perderlo gratis. L'ultima offerta del Milan è di 6,5 milioni netti a stagione e non sembra essere sufficiente per convincere il giocatore a restare.