La Juventus nell'ultimo giorno del Calciomercato estivo ha ufficializzato la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United e l'acquisto dall'Everton di Moise Kean. Molti addetti ai lavori si aspettavano un rinforzo importante anche a centrocampo ma la società bianconera ha deciso di investire solo dopo aver effettuato le cessioni. Sarebbe questo il motivo per cui non è arrivato Miralem Pjanic. Il centrocampista ex Barcellona era un profilo gradito da Allegri in quanto bravo nell'impostazione di gioco, ma la mancata partenza di Aaron Ramsey ha portato la Juventus a non acquistare un altro centrocampista.

Pjanic alla fine si è trasferito in prestito al Besiktas ed ha rinunciato a parte dello stipendio che guadagnava al Barcellona. Il giocatore subito dopo l'ufficialità del suo trasferimento ha parlato ai giornalisti dichiarandosi felice e motivato di questa nuova esperienza professionale nella società turca. Ha poi voluto spiegare la situazione che stava vivendo nella società catalana, sottolineando come non poteva accettare di fare un altro anno in panchina. Pjanic ha criticato in particolar modo il tecnico del Barcellona Ronald Koeman, che a detta del centrocampista lo ha trattato come un adolescente.

Le critiche di Pjanic a Koeman

"Koeman mi ha mancato di rispetto, come se avessi 15 anni". Queste le dichiarazioni di Pjanic in riferimento alla sua esperienza professionale al Barcellona iniziata nella stagione 2020-2021.

Il centrocampista ha dichiarato che accettare tutto questo è stato difficile, da qui la decisione di trasferirsi al Besiktas. In merito allo stipendio diminuito, ha poi aggiunto: "I soldi non sono un problema, è un aspetto importante ma non fondamentale. Quello che conta è giocare a calcio".

Il mancato trasferimento di Pjanic alla Juventus

Il centrocampista Miralem Pjanic era stato vicino al trasferimento alla Juventus a fine calciomercato estivo. Secondo alcuni giornali sportivi il giocatore avrebbe voluto ritornare nella società bianconera. Il mancato arrivo sarebbe dovuto alla decisione della società di alleggerire i costi.

Inoltre la Juventus non è riuscita a cedere quei giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Su tutti Aaron Ramsey, che aveva mercato in Inghilterra. La Juventus ha voluto inoltre ringiovanire la rosa. Come è noto gli acquisti effettuati durante il calciomercato estivo hanno riguardato giocatori ventenni. Ci si riferisce in particolar modo al centrocampista Manuel Locatelli e alle punte Kaio Jorge e Moise Kean.