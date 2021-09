Pur essendo terminato da quasi un mese, il Calciomercato 'non dorme mai' e il Milan è uno dei club su cui circolano le maggiori voci. Il club rossonero, infatti, deve affrontare la spinosa questione relativa al rinnovo di Kessie che, nonostante le voci circolate nei mesi precedenti che facevano notare come ci fosse una grande distanza tra domanda e offerta, potrebbe arrivare prima della fine del 2021. Un altro nome accostato ai rossoneri è quello di Giacomo Raspadori, il quale potrebbe accasarsi al Milan in un affare che vedrebbe il centravanti rossonero Lorenzo Colombo trasferirsi al Sassuolo.

Calciomercato Milan, ottimismo per il rinnovo di Kessie

La questione del rinnovo di Franck Kessie dovrebbe essere decisa in un modo o nell'altro entro la fine dell'anno solare. Paolo Maldini ha parlato prima di Juventus-Milan domenica e ha rivelato che i colloqui con l'agente di Kessie George Atangana sono in corso da un anno e mezzo, ma l'accordo non è ancora arrivato e ci sarebbe ancora netta distanza tra le due parti. La trattativa appare decisamente complicata, ma l'edizione odierna di un importante quotidiano nazionale scrive che potrebbe concludersi positivamente entro fine anno.

In caso diverso, dall'inizio del 2022 l'ivoriano potrebbe firmare per un altro club con un pre-contratto, il che probabilmente spiega l'urgenza da parte del club rossonero.

Il 24enne aveva parlato a luglio alle Olimpiadi di Tokyo dichiarando pubblicamente di voler rinnovare il contratto e che non c'erano dubbi sull'esito, ma ancora non è arrivata la firma. Nel frattempo a diversi club sono stati accostati al giocatore tra cui il PSG e una serie di squadre della Premier League.

Calciomercato Milan, Raspadori potrebbe diventare rossonero

All'inizio di questa stagione, il Milan ha deciso di mandare in prestito Lorenzo Colombo, più precisamente alla SPAL. Il giovane sta avendo un buon rendimento nella serie cadetta, una buona notizia per i rossoneri. Nelle sue prime cinque presenze in campionato con il club, ha segnato tre gol e un assist.

Il Milan è contento del suo inizio e sta già pensando al futuro e a cosa riserva per l'attaccante, come riportato dalle ultime notizie. I rossoneri potrebbero decidere di puntare su Colombo per la prossima stagione, ma potrebbe anche essere coinvolto in uno "scambio". Paolo Maldini è molto interessato alla stella del Sassuolo Giacomo Raspadori ma ha un prezzo di circa 25 milioni di euro. Con l'inclusione di Colombo nell'operazione, il Milan potrebbe ottenere una riduzione di circa 9 milioni di euro.