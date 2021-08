La Juventus è l'unica delle società in lotta per il titolo in Serie A che ha pareggiato nella prima giornata di campionato. Inter, Milan, Napoli, Atalanta, Roma e Lazio hanno, infatti, sconfitto le rispettive avversarie. Un pareggio, quello dei bianconeri, non particolarmente gradito da Allegri nel post partita: il tecnico ha criticato soprattutto l'atteggiamento mentale della Juventus. Il giorno dopo il match della Dacia Arena è arrivata un'altra notizia non piacevole per i bianconeri. L'attaccante brasiliano Kaio Jorge ha rimediato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati al J-Medical.

Il giocatore rischia circa 5 settimane di stop e salterà quasi sicuramente la sfida della terza giornata contro il Napoli, l'esordio in Champions League e la sfida all'Allianz Stadium di Torino contro il Milan. Potrebbe, invece, recuperare per la quinta giornata di campionato, quando la Juve giocherà contro lo Spezia. Un'assenza pesante soprattutto perché non permette ad Allegri di far riposare i giocatori del settore avanzato.

Kaio Jorge e Aaron Ramsey infortunati

Come confermato recentemente dalla Juventus, Kaio Jorge ha rimediato una lesione muscolare al retto femorale della coscia sinistra che potrebbe portarlo a rimanere fermo 5 settimane. Uno stop evidentemente pesante anche perché potrebbe compromettere l'adattamento iniziale del brasiliano in bianconero.

Oltre a Kaio Jorge, è recente la notizia di un altro infortunio. Problema muscolare anche per Aaron Ramsey, che salterà sicuramente il match contro l'Empoli della seconda giornata di campionato. Potrebbe, però, essere disponibile per la sfida della terza giornata contro il Napoli prevista il 12 settembre. L'assenza del gallese, nella sfida contro i toscani, potrebbe portare il tecnico Massimiliano Allegri a schierare dall'inizio il nuovo acquisto Manuel Locatelli, arrivato dal Sassuolo in prestito gratuito per due anni e obbligo di riscatto a circa 35 milioni di euro.

La Juventus sarà impegnata contro l'Empoli

Il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe confermare gran parte della formazione scesa in campo l'Udinese. Le uniche novità potrebbero essere l'inserimento di Locatelli a centrocampo e di Cristiano Ronaldo nel settore avanzato. Molto dipenderà da questi ultimi giorni di mercato. Continuano ad arrivare indiscrezioni di mercato in merito alle quali il portoghese vorrebbe lasciare la società bianconera già durante questo calciomercato estivo.

Se così sarà la Juventus dovrà trovare un sostituto di qualità. Piacciono soprattutto Mauro Icardi del Paris Saint Germain e Gabriel Jesus del Manchester City.