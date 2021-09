Domenica 26 settembre alle ore 12:30 si giocherà Juventus-Sampdoria, incontro valido per il 6° turno di Serie A 2021/22.

Statistiche: la Sampdoria non batte la Juventus nel campionato italiano dal 26 maggio 2019, quando i doriani si imposero per 2-0.

Juventus, spazio alla coppia Dybala-Morata in attacco

Mister Allegri e la sua Juventus, dopo essere tornati alla vittoria in campionato, vorranno continuare a far bottino pieno anche contro la squadra ligure, così da tentare di riacciuffare prima possibile la vetta della classifica.

Per battere la Sampdoria, l'allenatore toscano potrebbe scegliere il 4-4-2, con Szczesny a difesa dei pali.

Gli interpreti iniziali del pacchetto arretrato dovrebbero essere Bonucci e Chiellini in mezzo, con Alex Sandro nelle vesti di terzino sinistro e Danilo che agirà sul versante destro. A centrocampo, invece, Cuadrado e Rabiot avranno buone chance di essere gli esterni titolari, mentre Bentancur e Locatelli dovrebbero far da filtro al centro del reparto. Il tandem offensivo potrebbe essere composto da Alvaro Morata e Paulo Dybala. Ancora out Kaio Jorge e Arthur, entrambi alle prese con un infortunio.

Sampdoria, Audero estremo difensore

Roberto D'Aversa e la sua Sampdoria sono ancora imbattuti in trasferta, grazie ad una vittoria e un pareggio ottenuti in due match disputati, ma l'avversario che gli si parerà dinanzi domenica non sarà tra i più agevoli, anzi.

Per tentare di insidiare i bianconeri, il tecnico ex Parma potrebbe optare per il classico 4-4-2, con Audero in porta. I titolari della linea difensiva blucerchiata dovrebbero essere, almeno inizialmente, Yoshida e Colley al centro, con Bereszynski e Augello che saranno i terzini del match. Candreva e Damsgaard, invece, potrebbero essere gli esterni di centrocampo, nel frattempo Thorsby e Adrien Silva si posizioneranno in mezzo.

In attacco, infine, probabile l'impiego ancora una volta della coppia formata da Francesco Caputo e Fabio Quagliarella.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria:

Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot, Dybala, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Sampdoria (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello, Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard, Caputo, Quagliarella. Allenatore: Roberto D'Aversa.