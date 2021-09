L'Inter necessita di un vice Dzeko. La conferma pare essere arrivata nel match perso per una rete a zero contro il Real Madrid. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i dirigenti nerazzurri sarebbero nuovamente sulle tracce di Andrea Petagna e Gianluca Scamacca. Il primo sarebbe un profilo più facile da raggiungere e avrebbe una valutazione pari a circa 10 milioni di euro, mentre il secondo, sicuramente più giovane, sarebbe valutato circa 20 milioni di euro dal Sassuolo.

Il bosniaco ha dimostrato di non poter reggere molte partite di fila e la squadra di Inzaghi ha bisogno di un calciatore con quelle caratteristiche al centro dell'attacco dopo l'addio di Romelu Lukaku.

Proprio il gigante belga, però, sarebbe disposto a fare uno sgarbo all'Inter portando al Chelsea sia Milan Skriniar che Alessandro Bastoni. I due centrali sarebbero stati molto sponsorizzati dall'attaccante in quanto il Chelsea avrebbe intenzione di potenziare il reparto difensivo a partire dalla prossima stagione. L'italiano ha però rinnovato il suo contratto fino al 2024 mentre lo slovacco ha più volte confermato di voler continuare il suo progetto alla Pinetina. Il classe 1995 avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro e, cosi come il collega nerazzurro, sarebbe stato blindato dalla squadra presieduta dagli Zhang.

Federico Chiesa potrebbe cambiare ruolo contro il Milan

Spazio anche alla Juventus, che invece prepara la delicata sfida in programma domenica 19 settembre contro il Milan.

Gli uomini di Allegri sono costretti ad invertire il trend negativo dopo i passi falsi registrati contro Empoli e Napoli. Ci sarà però da battere una squadra a punteggio pieno. I bianconeri recupereranno Federico Chiesa dopo i problemi muscolari registrati con l'Italia di Roberto Mancini.

L'ex calciatore della Fiorentina, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe cambiare ruolo e lasciare la corsia offensiva.

Il tecnico potrebbe schierarlo nel ruolo di seconda punta. Una mossa studiata per valorizzare gli strappi del ragazzo e la sua capacità di fare gol. In attacco poi potrebbe esserci Alvaro Morata, che ha trovato fiducia dopo il gol siglato al Malmo in Champions League e contro il Napoli in campionato.

A centrocampo potrebbero rivedersi Locatelli e Adrien Rabiot.

L'ex Sassuolo ritroverebbe il club in cui è cresciuto prima di trasferirsi nel club emiliano. La Juventus, inoltre, dovrebbe recuperare anche Federico Bernardeschi. L'ex viola sarebbe stato sondato anche dai dirigenti rossoneri in estate per potenziare il reparto offensivo ma l'arrivo di Massimilano Allegri alla Continassa avrebbe bloccato i contatti.