La Juventus nei prossimi mesi dovrà cercare di raccogliere punti importanti in campionato dopo l'inizio difficile. In quattro partite i bianconeri hanno conquistato solamente due punti, segnale evidente delle difficoltà tecniche di un nuovo progetto sportivo iniziato con l'arrivo come allenatore di Massimiliano Allegri. I principali problemi sembrano riguardare centrocampo e settore avanzato. Per questo si parla del possibile arrivo di un mediano di qualità, piace soprattutto Aurelien Tchouameni del Monaco. Per quanto riguarda il settore avanzato invece l'acquisto di una punta importante potrebbe essere posticipato al prossimo Calciomercato estivo.

Piace Dusan Vlahovic della Fiorentina, protagonista nel campionato italiano negli ultimi mesi. Potrebbero però arrivare dei rinforzi importanti anche a gennaio, soprattutto se si dovessero concretizzare alcune cessioni. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe una delle società interessate a Philippe Coutinho, che il Barcellona potrebbe cedere durante il calciomercato invernale per l'ingaggio pesante che guadagna.

La Juventus potrebbe acquistare Coutinho a gennaio

La Juventus durante il calciomercato invernale potrebbe effettuare alcune cessioni pesanti. Si parla infatti del possibile addio di Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2022.

Un'eventuale partenza a gennaio permetterebbe alla Juventus di monetizzare dalla sua cessione, considerando il rischio di perderlo a parametro zero a fine stagione. Altro giocatore che non sarebbe considerato importante per il progetto sportivo bianconero è Aaron Ramsey, anche per i 7 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si parla inoltre della possibile partenza di Kulusevski, considerato un'alternativa ai titolari da Allegri.

Difficile che possano partire tutti e tre, se però dovesse concretizzarsi la cessione di uno o due giocatori, i bianconeri potrebbero provare ad acquistare Philippe Coutinho. Il brasiliano potrebbe infatti incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera.

Il Barcellona potrebbe agevolarne la partenza cedendolo in prestito con diritto di riscatto anche perché in questo modo andrebbe ad alleggerire il monte ingaggi.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato riguardante il possibile arrivo di Coutinho alla Juventus non trova conferme fra i giornali sportivi italiani. La società bianconera infatti difficilmente appesantirà il monte ingaggi con un giocatore che guadagna molto. Inoltre sta dimostrando di voler investire su giovani di qualità. Non è un caso siano arrivata durante il calciomercato estivo Manuel Locatelli, Kaio Jorge e Moise Kean e che si parli di un interesse concreto per Aurelien Tchouameni, Yuri Tielemans e per Dusan Vlahovic.