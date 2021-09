La Juventus continua a deludere in campionato. La sconfitta subita a Napoli per 2-1 è scaturita da alcuni errori individuali che oramai contraddistinguono in questo inizio stagione i bianconeri. Protagonista in negativo è stato il portiere Szczesny, che dopo aver commesso due errori decisivi contro l'Udinese nella prima giornata (che hanno portato al pareggio dei friulani) si è reso protagonista di un altro episodio discutibile. Ha respinto un tiro di Insigne sui piedi di Politano, che ha segnato il gol del pareggio. Alla fine è stato Koulibaly a regalare il gol della vittoria del Napoli.

Il portiere della nazionale della Polonia ha iniziato quindi la stagione confermando i problemi riscontrati nella scorsa. Basta ricordare gli errori negli ottavi di finale di Champions League che hanno contribuito al passaggio del turno del Porto.

Per questo la società bianconera starebbe valutando un acquisto come portiere durante il Calciomercato invernale. C'è il rimpianto Donnarumma, che è stato vicinissimo al trasferimento alla Juventus a parametro zero. Non sarebbe però da scartare la possibilità che il nazionale italiano possa lasciare il Paris Saint Germain a gennaio, soprattutto se dovesse continuare a essere considerato sostanzialmente una riserva di Keylor Navas.

Szczesny delude, si valuterebbe l'ipotesi Donnarumma se il Psg dovesse cederlo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di ingaggiare un altro portiere a gennaio, soprattutto se le prestazioni di Szczesny dovessero continuare a deludere. Il nazionale della Polonia anche contro il Napoli è stato uno dei peggiori in campo, contribuendo involontariamente al gol realizzato da Matteo Politano.

Intanto fra i tifosi bianconeri alcuni chiedono la sostituzione con il secondo Mattia Perin, che anche la scorsa stagione ha dimostrato di essere affidabile al Genoa.

Nel frattempo, secondo alcune indiscrezioni, la società bianconera potrebbe valutare di ingaggiare Donnarumma, soprattutto se il nazionale italiano dovesse continuare a essere considerato una riserva dal tecnico Mauricio Pochettino al Psg.

Nell'ultima partita di campionato contro il Clermont ha giocato titolare, mentre finora era rimasto sempre in panchina, molto dipenderà anche dal suo impiego in Champions League. A gennaio la Juventus potrebbe quindi valutare la situazione, soprattutto se la società francese decidesse di venderlo in prestito. I bianconeri però in tale scenario dovrebbero pure cercare di cedere Szczesny, anche se attualmente non ha molto mercato.

Il resto del mercato della Juventus

Si è parlato in questi giorni anche di un possibile scambio di mercato che porterebbe Szczesny al Manchester United e De Gea alla Juventus, non ci sono però particolari conferme a riguardo.

Intanto però Allegri ha confermato la fiducia del nazionale della Polonia per le prossime partite: è probabile che il tecnico toscano schieri di nuovo Szczesny anche nell'esordio in Champions League.