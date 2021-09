La Juventus ha trovato la prima, sofferta, vittoria in campionato. I bianconeri sono andati in vantaggio grazie al gol di Kean ma poi hanno subito la rimonta dello Spezia, così come avevano subito le rimonta da parte di Udinese, Napoli e Milan. A differenza delle altre uscite, Allegri è riuscito a ribaltare di nuovo il risultato con Chiesa e de Ligt dopo il momentaneo vantaggio di Kean. Lo Spezia, ben messo in campo da Thiago Motta ha prima pareggiato con Gyasi e poi è riuscito a portarsi in vantaggio con Antiste.

Adesso la Juventus è attesa da due impegni nei quali andrà a cercare la prima vittoria stagionale tra le mura amiche: domenica 26 settembre ospiterà l’ottima Sampdoria di D’Aversa e mercoledì 29 sarà la volta dei campioni d’Europa del Chelsea.

Allegri critico con alcuni atteggiamenti della squadra

La Juventus attualmente ha conquistato solamente 5 punti sui 15 a disposizione in Serie A. Un momento buio dal quale si esce soltanto lavorando sodo secondo il mister Allegri: "La vittoria contro lo Spezia è stata importante. In questo momento non dobbiamo guardare la classifica".

Massimiliano Allegri è conscio del fatto che la sua Juventus ha ancora moltissima strada da fare per raggiungere la vetta della classifica. Nelle sue parole del post-partita è apparsa l’amarezza per una vittoria inaspettatamente sofferta, soprattutto dopo l’ottimo avvio che aveva portato alla rete di Moise Kean: “Oggi abbiamo rischiato di subire anche il terzo gol – sostiene il mister livornese – cosa che non era accaduta né col Milan né con il Napoli.” Allegri ha poi richiesto alla squadra la massima attenzione nelle prossime uscite, soprattutto nella fase di non possesso che sta dando numerosi grattacapi alla retroguardia bianconera.

Chiesa a rischio la presenza con la Sampdoria per un indurimento al flessore

L’allenatore bianconero ha comunque gradito la prestazione, ritenuta non semplice in questo momento delicato. La prestazione di Chiesa è stata determinante per la vittoria, soprattutto in occasione del suo gol del momentaneo 2-2 quando ha prima recuperato palla su Verde e successivamente ha trafitto il portiere Zoet.

Allegri ha commentato la prestazione dell’esterno azzurro, dicendo che non aveva nulla da dimostrare perché dimostra già tutto durante gli allenamenti: “Le sue qualità sono quelle. Ha chiesto il cambio perché aveva un indurimento al flessore. Capita quando si gioca ogni 3 giorni”. Il mister ha poi aggiunto che Chiesa può essere incline a questi fastidi muscolari visto che chiede molto al suo fisico con i suoi strappi. Infine ha giudicato le prestazioni di Rabiot e McKennie esortandoli a fare meglio sotto porta poichè certe occasioni fanno la differenza.