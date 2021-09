Il 31agosto si è chiusa una sessione estiva di Calciomercato molto complessa per l'Inter, chiamata a non far rimpiangere le partenze di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. L'esterno marocchino è stato ceduto al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro, bonus compresi, mentre il belga al Chelsea per 115 milioni di euro, operazioni necessarie per sistemare i conti. Il club meneghino, però, ha operato molto anche in entrata cercando le soluzioni ideali in rapporto qualità prezzo. Ora la priorità andrà ai rinnovi di contratto dei migliori elementi in rosa, con il primo che sembra già concretizzato: quello di Lautaro Martinez.

Lautaro verso il rinnovo

Il primo giocatore che dovrebbe rinnovare il contratto con l'Inter è Lautaro Martinez. Al termine di un'estate che lo ha visto nuovamente al centro dei rumors di mercato, il Toro alla fine è rimasto in nerazzurro e si prepara a sposare il progetto con la firma che gli permetterà di andare a guadagnare quasi 6 milioni di euro a stagione. Un cospicuo aumento rispetto ai 2 milioni di euro attualmente percepiti dall'attaccante argentino, che lo scorso anno sembra aver fatto il definitivo salto di qualità mettendo a segno diciassette reti e collezionando sei assist in trentotto partite di campionato, mentre in questa stagione ha già realizzato una rete nell'unica partita giocata.

Manca l'annuncio ufficiale ma le dichiarazioni rilasciate dal suo agente, Alejandro Camano, ai microfoni di FcInternews fanno pensare come ormai sia arrivata la fumata bianca e manca solo la firma, che dovrebbe arrivare al ritorno dagli impegni con la Nazionale argentina dello stesso Lautaro: "Insieme abbiamo reso felice Lautaro e la sua famiglia, lui ha sempre voluto restare in nerazzurro".

Gli altri due rinnovi

Non soltanto Lautaro Martinez, visto che l'Inter si prepara a blindare altri due perni dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Si tratta di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Il più urgente è sicuramente quello del centrocampista croato, visto che è in scadenza di contratto a giugno del prossimo anno.

Attualmente Epic Brozo guadagna 3,5 milioni di euro a stagione e ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, ma potrebbe arrivare il prolungamento fino a giugno 2024 o giugno 2025 a 4,5 milioni di euro, con rimozione della clausola rescissoria. Anche per l'italiano è in arrivo un cospicuo aumento dell'ingaggio rispetto ai 2,5 milioni di euro attualmente percepiti. Per il classe 1997 possibile prolungamento fino al 2025 con ingaggio raddoppiato, arrivando a sfiorare i 5 milioni di euro a stagione. Una mossa importante, resa possibile anche dalle cessioni di Hakimi e Romelu Lukaku, che hanno dato respiro alle casse nerazzurre.