In casa Inter a tenere banco è sicuramente il futuro di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha il contratto in scadenza a giugno del 2022, e con il passare dei giorni aumenta il rischio di perderlo a parametro zero.

Per questo motivo i nerazzurri starebbero trattando con il suo entourage, rappresentato dal padre e da un avvocato, anche se la fumata bianca non è ancora arrivati. A lui la scorsa estate si sarebbe interessato il Barcellona, in cerca di un rinforzo di qualità in mezzo al campo, ma il tentativo è andato a vuoto. Non è escluso un nuovo assalto dei blaugrana nei prossimi mesi.

Barcellona su Marcelo Brozovic

Il nome di Marcelo Brozovic potrebbe infiammare le prossime sessioni di Calciomercato. Il centrocampista croato è in scadenza di contratto con l'Inter a giugno del prossimo anno e i nerazzurri stanno provando a trovare l'intesa per il rinnovo. Al momento filtra ottimismo per la fumata bianca, così come dichiarato dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, nella giornata di ieri ai microfoni di Sky Sport, in cui ha detto che non ci sono grandissimi problemi sul fronte rinnovi, pur non entrando nello specifico.

Senza la fumata bianca, però, non è escluso che la società nerazzurra possa prendere in considerazione la sua cessione a gennaio o, al massimo, lo perderà a parametro zero qualche mese dopo.

Intanto, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su "Epic Brozo" da tempo, tanto da fare un tentativo già questa estate. I blaugrana stanno attuando una vera e propria rivoluzione in mezzo al campo, come dimostra anche l'addio di Miralem Pjanic, accasatosi al Besiktas in prestito con parte dell'ingaggio pagato dal club spagnolo.

L'Inter ha detto di no ai catalani, ritenendo il classe 1992 troppo prezioso per l'economia del gioco e per lo stesso motivo farà di tutto per non perderlo a zero. Solo nell'ultima stagione Brozovic ha messo a segno due reti e collezionato sei assist in campionato, a conferma della sua importanza, con Simone Inzaghi che ha già dimostrato di non saperne fare a meno.

Lo scambio sarebbe stato rifiutato

Il Barcellona avrebbe fatto un tentativo concreto per Marcelo Brozovic la scorsa estate, così come confermato dal giornalista di Sportitalia, Gianluigi Longari. I blaugrana infatti, avrebbero chiesto il centrocampista croato all'Inter proponendo uno scambio alla pari con l'esterno destro, Emerson Royal, quando i nerazzurri hanno chiesto il brasiliano per sostituire Achraf Hakimi. Proposta che, però, è stata rispedita al mittente dal club meneghino, che non aveva intenzione di privarsi di Epic Brozo e con Marotta che ha deciso di cambiare obiettivo virando su Dumfries, mentre Emerson si è trasferito al Tottenham.