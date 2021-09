La Juventus dopo l'addio di Allegri nell'estate 2018 ha vissuto due stagioni difficili dal punto di vista del gioco e dei risultati. La gestione Sarri ha comunque portato uno scudetto anche se l'uscita agli ottavi di finale di Champions League contro il Lione ha pesato molto sulla riconferma del tecnico toscano. La sostituzione di Sarri con Pirlo non ha portato quei benefici che la società bianconera si richiede, la Juventus è uscita di nuovo agli ottavi di finale di Champions League oltre ad arrivare quarta in campionato. Alla fine la Juventus ha deciso di affidarsi di nuovo in questa stagione ad Allegri.

In una stagione difficile come quella 2020-2021 non sono mancate le note liete per la Juventus, su tutte la crescita evidente di Danilo . Il terzino brasiliano ha dimostrato di essere non solo un ottimo difensore ma è stato molto importante come esempio per i suoi compagni. Allegri si aspetta molto dal brasiliano in questa stagione. E proprio in una recente intervista il terzino brasiliano ha voluto elogiare il tecnico della Juventus sottolineando come sia un vincente e lo dimostrano le stagioni in cui è stato in bianconero. Ha poi rimarcato l'importanza del rinnovo del contratto di Giorgio Chiellini.

Il terzino brasiliano Danilo sul rinnovo di contratto di Chiellini e sull'arrivo di Allegri

"Per la Juve, un fattore importante è stato il rinnovo contrattuale di Chiellini: un simbolo all'interno della società".

Queste le dichiarazioni di Danilo al capitano della Juventus, che ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2023. Il brasiliano ha voluto parlare del ritorno alla Juventus di Massimiliano Allegri sottolineando: "Ha scritto pagine di storia incredibili ed è un tecnico che ha la vittoria nel DNA". Danilo ha voluto parlare di Champions League, sottolineando come la Juventus non parta favorita per la vittoria della massima competizione europea.

Ha aggiunto: "Liverpool, Manchester City e PSG sono un passo avanti". Il brasiliano ha rimarcato il fatto di essere alla Juventus da due stagioni ma di identificarsi molto con la società bianconera.

'Familiarità, capacità di reinventarsi e cultura del lavoro'

Familiarità, capacità di reinventarsi e lavoro sono le caratteristiche principali della Juventus .

Danilo ha poi parlato dell'importanza dei tifosi bianconeri, sottolineando come se ci fossero stati loro all'Allianz Stadium la Juventus forse non avere perso tutti quei punti. Infine ha voluto elogiare anche la nazionale italiana campione d'Europa. Secondo il terzino brasiliano è una nazionale molto solida e che gioca bene. Secondo il terzino brasiliano la Serie A è molto migliorato negli ultimi anni, sia dal di vista tattico che nel gioco. La nazionale di Roberto Mancini rappresenta proprio il campionato italiano.