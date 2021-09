Il calcio europeo negli ultimi mesi è stato condizionato da diversi eventi che hanno messo a rischio le competizioni principali, fra queste la Champions League, l'Europa League e la Conference League. Il lancio della Superlega promossa da Barcellona, Real Madrid e Juventus è durato solo pochi giorni perché le società che avevano inizialmente aderito hanno deciso di ritornare sui loro passi e scegliere l'Uefa. Come però recentemente dichiarato dal presidente del Barcellona Laporta, il progetto Superlega è ancora presente e potrebbe prendere forza nei prossimi mesi.

L'argomento è stato discusso anche durante la prima assemblea stagionale dell'Eca, ente che rappresenta le società calcistiche europee. Nell'occasione, è stato il presidente Uefa Aleksander Ceferin a parlarne, sottolineando di sperare come la Superlega sia solo un episodio. In merito alla decisione di nominare il presidente del Psg Al Khelaifi come massimo dirigente dell'Eca, Ceferin ha invece aggiunto: "'L'Eca ha un buon capitano dopo che il vecchio è scappato dalla nave". Evidente il riferimento ad Agnelli, che ha deciso di lasciare la carica per sposare il progetto Superlega insieme a Barcellona e a Real Madrid.

La frecciatina di Ceferin ad Agnelli

"Dobbiamo stare uniti di fronte a questa disgrazia chiamata Superlega, sperando che possa essere stato solo un episodio.

Non vogliamo vivere di nuovo questa situazione". Queste le dichiarazioni di Ceferin in riferimento al lancio del progetto Superlega, che vede come protagonisti Barcellona, Real Madrid e Juventus. Proprio le tre società non fanno parte dell'Eca, ente che rappresenta le società europee. Anche se è stato lo stesso presidente Al Khelaifi a sottolineare come possono rientrare a farne parte, se però chiederanno scusa in riferimento al lancio della Superlega.

Non sorprendono inoltre le parole del presidente dell'Uefa in riferimento ad Agnelli, definito come un uomo che è scappato dalla 'nave' in un momento di tempesta.

Il progetto Superlega

Come già anticipato, di recente è stato il presidente del Barcellona Johan Laporta a parlare di nuovo del progetto Superlega. A tal riguardo il massimo dirigente catalano ha dichiarato: "I tre club che stanno difendendo il progetto (Barcellona, Real Madrid e Juventus) stanno vincendo tutti i casi giudiziari.

Certo, il progetto poteva essere presentato in maniera migliore. Molti club ci dicono di andare avanti perché conviene anche a loro". Laporta ha poi aggiunto che la Uefa non può fare niente per fermare la Superlega. Secondo il presidente del Barcellona sarà una competizione allettante grazie alla quale le società ne trarranno un grande vantaggio.