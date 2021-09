Dopo la classica sosta per le Nazionali, il Milan si prepara a tornare di scena in Serie A per la terza giornata di campionato. I rossoneri affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri in un match che si preannuncia molto complicato per i ragazzi guidati Stefano Pioli. Un fattore che potrebbe complicare ancora di più il match sarà quello ambientale, con i tifosi rossoneri che sarebbero pronti a fischiare Franck Kessie dopo che l'ivoriano avrebbe rifiutato l'offerta del Milan per il rinnovo del contratto. I tifosi rossoneri sarebbero delusi per il cambio repentino di Kessie, che dopo la fine delle Olimpiadi aveva dichiarato che non ci sarebbero stati problemi nel rinnovare il contratto con il Milan, e che avrebbe voluto rimanere a vita.

Milan, i tifosi sarebbero pronti alla mobilitazione contro Kessie

La partita tra Milan e Lazio si disputerà il prossimo 12 settembre alle ore 18:00 ed i tifosi rossoneri assisteranno numerosi all'evento. Secondo quanto riportato da un importante quotidiano potrebbero essere i tifosi i protagonisti della giornata, poichè ci sarebbe l'intenzione di fischiare Franck Kessie, in quanto reo di non aver mantenuto quanto promesso in estate. Il protrarsi della trattativa per il rinnovo di Kessie sta indispettendo non poco i tifosi del Milan, ancora scottati dagli addii di Donnarumma e Calhanoglu. Tra le ipotesi sul tavolo c'è anche quella di un addio anticipato a gennaio, magari al Paris Saint-Germain, che consentirebbe quantomeno al Diavolo di incassare qualcosina per la sua cessione.

Il pubblico sfogherà la sua delusione a San Siro: l'ha fatta troppo grossa, Kessie - sottolinea il quotidiano -.

Milan, il punto del giornalista Biasin su Kessie

Il giornalista Fabrizio Biasin ha lanciato un attacco verbale a Franck Kessie mentre la situazione del rinnovo che circonda il centrocampista continua a diventare sempre di più una telenovela.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ormai è risaputo che la dirigenza milanista fatica a trovare un accordo sul prolungamento del contratto di Kessie, in scadenza a fine stagione. Diverse fonti riferiscono che il 24enne vorrebbe 8 milioni di euro netti a stagione per il rinnovo, che sarebbe ben oltre il triplo degli attuali 2,2 milioni di euro che riceve. Sembra che l'offerta del Milan per il momento sia al di sotto di quella cifra mentre diversi club continuano ad essere legati a un possibile trasferimento a parametro zero come Tottenham e PSG, che potrebbero soddisfare le richieste dell'ex Atalanta.

Secondo il giornalista Fabrizio Biasin, Kessie chiede troppo e le sue parole ai giochi olimpici sono solo servite ad aggiungere benzina sul fuoco che ora è divampato. “Vuoi sentire una barzelletta? Kessie ha detto un mese fa che al ritorno dalle Olimpiadi di Tokyo sarebbe tornato al Milan per risolvere la sua situazione contrattuale per restare in rossonero. Franck è tornato, ma le cose sono peggiorate invece di migliorare", ha detto. “Per carità, è lecito andare in un club che ti fa guadagnare di più, ma il modo in cui lo fa Kessie è inammissibile, giocando con i sentimenti dei milanisti”.