La Juventus è già al lavoro in previsione 2022. Le strategie di mercato estive non hanno soddisfatto gran parte degli addetti ai lavori e dei tifosi bianconeri. Ci si aspettava infatti un acquisto importante a centrocampo e nel settore avanzato.

La difficile situazione economica che sta attraversando il calcio italiano (Juventus compresa) non ha permesso al club torinese di investire con decisione in fase di Calciomercato, anche perché non si sono concretizzate alcune cessioni che sarebbero state necessarie. Nonostante ciò, durante la sessione invernale del mercato i bianconeri potrebbero rinforzarsi e, secondo la stampa spagnola, la Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino un attaccante del Barcellona.

Si tratta di Ousmane Dembélé, in scadenza di contratto con la società catalana nel giugno del 2022. Dunque, in caso di mancato rinnovo, sarebbe libero a parametro zero nella prossima stagione.

La Juventus però potrebbe decidere di anticipare il suo arrivo, presentando un'offerta importante al Barcellona durante il calciomercato invernale. Si parla di un'ipotetica proposta da 55 milioni di euro con pagamento dilazionato su più anni. Quello dell'attaccante francese sarebbe un acquisto richiesto dal tecnico Massimiliano Allegri.

Dembélé probabile obiettivo della Juventus a gennaio

La Juventus, dunque, starebbe pensando a Dembélé per il mercato di gennaio. Il francese sarebbe considerato da Allegri il giocatore ideale per il settore avanzato perché potrebbe giocare da trequartista nel 4-2-3-1 o eventualmente sulla fascia destra/sinistra nel 4-3-3.

Tuttavia, sembra piuttosto difficile che il club bianconero possa spendere 55 milioni di euro per il cartellino di un calciatore che sembra ormai destinato ad andare in scadenza di contratto nel giugno del 2022. Non a caso, finora si tratta di un'indiscrezione lanciata dalla stampa spagnola, ma non ripresa da quella italiana.

È probabile, invece, che la società torinese possa andare su una punta centrale durante il calciomercato invernale. In quest'ottica, sta continuando a circolare il nome di Mauro Icardi. L'argentino, se dovesse trovare poco spazio in questi mesi al Paris Saint-Germain, potrebbe anche pensare di cambiare aria per giocare di più.

Il mercato della Juventus continua a guardare ai giovani

La Juventus sta pianificando anche la prossima stagione, quando quasi certamente l'obiettivo sarà quello di continuare a ringiovanire la rosa e di diminuire il monte ingaggi.

Fra i giocatori seguiti per il centrocampo ci sarebbero soprattutto Aurelien Tchouameni del Monaco, Ryan Gravenberch dell'Ajax e Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia.

Si starebbero valutando dei calciatori anche per l'attacco, e al momento il preferito sarebbe Dusan Vlahovic che non ha ancora rinnovato il contratto con la Fiorentina in scadenza nel giugno del 2023. Infine ci sarebbe un interesse per Giacomo Raspadori del Sassuolo, seguito anche dall'Inter.