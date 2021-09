La partita Napoli-Juventus, sfida in programma sabato 11 settembre allo stadio "Maradona", è attesissima da entrambe le squadre.

In questa settimana dedicata alle Nazionali, l'attenzione è rivolta sui tanti sudamericani che rischiano di non partecipare alla sfida. Particolare preoccupazione c'è in casa Napoli sul fronte portiere. Infatti, con l'infortunio di Meret, gli azzurri stanno cercando di fare in modo che David Ospina sia in campo nel match.

Ospina e Cuadrado dovrebbero rientrare

Come riferiscono varie testate sportive, il portiere partenopeo e il compagno di nazionale (ma avversario nel match di sabato) Juan Cuadrado dovrebbero essere del match.

Infatti, i due club stanno organizzando un charter che aiuterebbe i due giocatori ad arrivare in Italia nella giornata di venerdì.

Intanto, la formazione guidata di Luciano Spalletti ha tremato nelle scorse ore per un infortunio al piede per Ospina, che però sarebbe meno grave del previsto. Quindi, il capitano dei Cafeteros ha molte possibilità di difendere la porta azzurra nel big match della terza giornata, mentre la Juventus di Allegri avrà a disposizione uno dei suoi uomini chiave come appunto Cuadrado.

Napoli-Juve: c'è il dubbio legato al ricorso per Osimhen

In casa azzurra oltre al problema portiere, tiene banco alla questione riguardante il ricorso per Victor Osimhen, che - causa espulsione contro il Venezia - è stato squalificato per due giornate e quindi risulta indisponibile per la sfida contro i bianconeri.

La società partenopea attende l'esito del ricorso, dopo che l'attaccante ha già scontato una prima giornata di squalifica nella trasferta col Genoa, sperando che gli venga "annullata" la seconda. In caso di esito positivo, Spalletti potrà contare su di lui. Il tecnico azzurro dovrebbe confermare il 4-3-3 che ha fruttato sei punti nelle prime due partite contro Venezia e Genoa: Ospina in porta; difesa a quattro formata da Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e Mario Rui.

A centrocampo, spazio a Lobotka coadiuvato da Elmas e Fabian Ruiz, mentre in attacco tutto gira appunto attorno all'eventuale disponibilità di Osimhen; in caso di assenza del bomber nigeriano, spazio a Insigne nel ruolo di prima punta, supportato ai lati da Lozano e Politano.

Tante incognite in casa Juve, viste le possibili assenze dei tanti sudamericani.

Il tecnico bianconero potrebbe anche varare un 3-5-2 per essere più compatto in difesa e concedere meno spazio alle sortite offensive del Napoli: Szescny in porta; difesa a tre formata da De Ligt, Bonucci e capitan Chiellini. A centrocampo, prima da titolare per Locatelli, supportato da Bentancur e Rabiot, mentre sulle corsie potrebbero esserci Cuadrado e De Sciglio. Infine, in attacco se Dybala non riuscirà ad essere del match, spazio a Chiesa, a supporto di Morata.