La Juventus questa sera 14 settembre tornerà in campo per affrontare il Malmoe nel primo match di Champions League della stagione. Per Massimiliano Allegri ci sarà ancora qualche defezione visto che mancherà ancora Federico Chiesa. Oltre, al numero 22 Juventus non ci sarà nemmeno Federico Bernardeschi che ha accusato un fastidio al ginocchio e nella rifinitura del 13 settembre non riusciva a calciare. Per il numero 20 bianconero, comunque, non sembra nulla di grave. Per Massimiliano Allegri, però, le buone notizie arrivano dai sudamericani che sono tutti a disposizione e così dal primo minuto, contro il Malmoe, si rivedranno fra gli altri Juan Cuadrado e Paulo Dybala.

La Juventus riparte dai sudamericani

Per la gara contro il Napoli, Massimiliano Allegri ha dovuto rinunciare ai sudamericani. Senza molti dei suoi titolari la Juventus ha fatto fatica ma i bianconeri, contro i partenopei, hanno pagato soprattutto gli errori di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco, però, gode ancora della fiducia del tecnico livornese e stasera sarà regolarmente al suo posto. Davanti a lui agirà una linea a quattro che sarà guidata dalla coppia formata da Matthijs de Ligt e Leonardo Bonucci. Mentre Giorgio Chiellini godrà di un turno di riposo. Sulle fasce, invece, agiranno Danilo e Alex Sandro. A centrocampo non ci saranno molti cambi visto che verranno confermati Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, con loro ci saranno Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado.

Il colombiano agirà in una posizione più avanzata vista l'assenza di Federico Chiesa. In attacco, invece, ci saranno Paulo Dybala e Alvaro Morata. L'argentino tornerà tra i titolari e contro il Malmoe sarà capitano visto che Giorgio Chiellini sarà in panchina.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Allegri striglia i giovani

La partenza stagionale della Juventus non è certo stata delle migliori e adesso bisogna già raddrizzare la situazione. Per questo motivo, Massimiliano Allegri vuole avere delle risposte dalla sfida contro il Malmoe. In particolare il tecnico livornese si è soffermato sul rendimento dei giocatori più giovani: "I giovani non sono più giovani".

Dunque, Allegri vuole delle risposte e in tempi brevi: "Quindi bisogna darsi una sveglia sotto l'aspetto mentale". La tenuta mentale della Juventus sembra essere il problema più grande e di fronte alle difficoltà la squadra fatica a reagire. La speranza di tutti è che contro il Malmoe possa arrivare una bella vittoria per ritrovare la spinta giusta anche per il campionato.