Cristiano Ronaldo "dribbla" anche le pecore. Non è un originale metodo di allenamento del fuoriclasse portoghese, ma la sua fuga dalla casa che aveva preso da poco in affitto in Inghilterra perché disturbato dai rumori degli ovini. Il campione aveva scelto, dopo il suo passaggio dalla Juventus al Manchester United, una dimora in campagna del valore di circa 6 milioni di euro. Tutto ciò per garantirsi dei momenti di relax lontano dal caos cittadino, e soprattutto per avere un ambiente che gli permettesse di organizzare al meglio i suoi allenamenti personali.

L'idillio tra CR7 e la campagna però è durato all'incirca una settimana. L'ex juventino, infatti, ha già cambiato casa e ha completato il trasferimento altrove per ritrovare la serenità perduta. Pare, infatti, che nella zona in cui aveva deciso di andare a vivere con la sua famiglia, ci fossero delle pecore un po' troppo vivaci che belavano spesso. In particolare, pare che gli animali belassero anche alle prime ore del mattino, andando così ad intaccare il sonno del campione e anche dei suoi cari, ovvero la compagna Georgina Rodriguez e i quattro bimbi.

E così, resosi conto che le pecore stavano ostacolando i suoi piani di relax, ma anche per una questione di sicurezza per i familiari, in poco tempo Cristiano Ronaldo ha cambiato casa.

Cristiano Ronaldo si è trasferito nel Cheshire

La descrizione della villetta di campagna che Cristiano Ronaldo ha dovuto abbandonare a causa delle pecore è stata riportata dal tabloid inglese The Sun. La tenuta scelta dal cinque volte Pallone d'oro era circondata da boschi e campi, aveva un sentiero che collegava direttamente con la strada principale e concedeva agli occhi un panorama eccezionale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Peccato, però, che il fuoriclasse lusitano non avesse fatto i conti con gli ovini e con i loro belati che si susseguivano fin dalle prime ore del mattino.

CR7, da sempre attento alla sua tenuta atletica e mentale per rendere al meglio in campo (come dimostra anche l'ottimo inizio della sua seconda avventura con la maglia dei Red Devils) quando ha capito che la presenza delle pecore rumorose non gli avrebbe assicurato un riposo adeguato, ha cambiato residenza.

Pare che l'attaccante del Manchester United abbia scelto come nuova dimora una villa con piscina, garage per le sue lussuose auto, e sala cinema che si troverebbe nel Cheshire, una contea che si trova nell'Inghilterra del nord-ovest, ovviamente non troppo distante da Manchester.

Chissà se, dopo la "disavventura ovina", questa volta il fuoriclasse ex Real Madrid e Juventus potrà godersi la tranquillità che cerca, oppure se dovrà vedersela con qualche altro animale troppo "mattiniero".