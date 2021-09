La Juventus la prossima stagione continuerà a ringiovanire la rosa tenendo sempre conto del bilancio societario. La holding controllante la società bianconera Exor di recente ha ufficializzato che anche l'esercizio 2021-2022 si chiuderà in perdita significativa a causa degli effetti della pandemia da coronavirus. Nella nota pubblicata si legge inoltre che una normalità potrebbe arrivare dalla 2022-2023. Di conseguenza ci si aspetta un'attenzione a spendere anche la prossima stagione anche se potrebbero essere delle eccezioni. Nel 2022 sarà il compleanno del compianto Gianni Agnelli e nel 2023 saranno 100 anni che la famiglia Agnelli è proprietaria della Juventus.

Per questo non sono esclusi acquisti importanti, su tutti quello di Erling Haaland. Ad agevolare questa possibilità la presunta volontà dell'agente sportivo Mino Raiola di non accettare un trasferimento del suo assistito al Real Madrid qualora in Spagna dovesse arrivare anche l'attuale punta del Paris Saint Germain Kylian Mbappé.

La punta Haaland possibile acquisto della Juventus la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla stampa spagnola Haaland potrebbe non trasferirsi al Real Madrid in caso di arrivo di Mbappé in Spagna. L'agente sportivo del giocatore Mino Raiola vorrebbe infatti per il suo assistito un ruolo di primo piano nella società. Avere in squadra un giocatore importante come il francese potrebbe quindi 'limitare' il ruolo del norvegese, che a questo punto valuterebbe altre società. Fra queste spiccano il Barcellona e la Juventus.

Entrambe però vivono un momento difficile dal punto di vista economico. I catalani sono stati costretti a lasciar partire Messi, i bianconeri invece hanno perso Cristiano Ronaldo anche se in questo caso si è trattata di una decisione presa dal giocatore portoghese. Haaland potrebbe rappresentare il nuovo riferimento tecnico e commerciale della Juventus che sarà costruita sempre di più con giovani di qualità.

Lo ha confermato di recente anche il direttore sportivo Federico Cherubini.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe quindi regalarsi Halaand per il centenario della Famiglia Agnelli nella società bianconera. Rimane però una trattativa difficile dal punto di vista economico. Il norvegese infatti potrebbe costare almeno 100 milioni di euro di cartellino e circa 20 milioni di euro a stagione per un contratto di almeno 5 anni.

Per questo la società bianconera starebbe valutando altri giocatori giovani e di qualità per il settore avanzato. Piace Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina che potrebbe lasciare la società toscana la prossima stagione per circa 80 milioni di euro. A differenza di Haaland ha un costo minore di ingaggio, potrebbe accontentarsi di circa 3 milioni di euro a stagione.