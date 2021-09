La Juventus è attesa da un mese impegnativo fra campionato e Champions League. Napoli, Malmoe, Milan, Spezia, Sampdoria e Chelsea ci diranno molto delle ambizioni dei bianconeri, che dovranno cercare di raccogliere punti soprattutto in campionato dopo l'inizio difficile. Di certo l'addio di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni di mercato non ha agevolato la Juventus, che si è ritrovata ad acquistare Kean come sostituto. Il nazionale italiano ha dimostrato però anche in nazionale di essere un giocatore importante. Molto dipenderà anche dal lavoro di Allegri, che è sempre stato un tecnico bravo a valorizzare i giovani.

Intanto però il tecnico toscano attende anche il rientro degli infortunati. Per il match contro il Malmoe dovrebbero essere tutti a disposizione i nazionali sudamericani e Federico Chiesa, che sta recuperando da un infortunio muscolare. Per Kaio Jorge e Arthur Melo invece bisognerà attendere ancora alcune settimane. Il primo a rientrare dovrebbe essere la punta ex Santos, per il centrocampista ci vorrà probabilmente ancora un mese.

Kaio Jorge dovrebbe rientrare a fine settembre, Arthur Melo a metà o a fine ottobre

La punta Kaio Jorge potrebbe rientrare a fine settembre, probabilmente per il match del 26 settembre contro la Sampdoria. Il 19enne infatti sta recuperando dall'infortunio muscolare subito ad inizio settembre.

Sul brasiliano ha voluto parlare anche il direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini, che ha sottolineato come sia un giocatore molto professionale dalle grandi qualità tecniche. E' convinto quindi che possa dare un grande contributo per il presente e per il futuro alla Juventus. Allegri attende anche Arthur Melo.

Il centrocampista brasiliano sarà probabilmente il titolare nella mediana a tre dei bianconeri al rientro, che dovrebbe esserci a metà ottobre o a fine ottobre. Dovrebbe andare a giocare davanti alla difesa, supportato da Locatelli e Rabiot. La tecnica e la capacità di gestire il pallone del brasiliano potrebbero essere molto utili ai bianconeri in questa stagione.

Il fatto che non sia arrivato un altro centrocampista durante il calciomercato estivo conferma la fiducia che ha Allegri nel giocatore.

La Juventus contro il Malmoe

Il tecnico della Juventus Allegri contro il Napoli non avrà a disposizione i nazionali sudamericani, che però dovrebbero essere tutti disponibili per la sfida di Champions League contro il Malmoe prevista martedì 14 settembre. Non dovrebbe esserci però Cuadrado, attualmente in Colombia a causa di una gastroenterite. Dovrebbe inoltre recuperare Federico Chiesa per il match di Champions League.