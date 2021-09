La Juventus è attesa da una stagione difficile dovuta anche al nuovo progetto sportivo avviato dalla società bianconera. Si è deciso di ringiovanire la rosa investendo su talenti di qualità che possano rappresentare il presente e il futuro. Sono arrivati durante il Calciomercato estivo Kaio Jorge, Manuel Locatelli e Moise Kean. La punta della nazionale italiana, come dichiarato da Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Juventus, sarebbe arrivato anche se fosse rimasto Cristiano Ronaldo. Per Kean si tratta quindi di un ritorno a Torino dopo essere cresciuto nel settore giovanile bianconero ed essere stato lanciato in prima squadra da Massimiliano Allegri nella sua prima esperienza professionale alla Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, un altro ex potrebbe far ritorno alla Juventus dopo Morata (nel 2020) e Kean (nel 2021). La società bianconera starebbe valutando infatti l'acquisto di Kingsley Coman, centrocampista offensivo del Bayern Monaco che dopo tanti anni nella società bavarese potrebbe dedicarsi a una nuova esperienza professionale.

Il centrocampista Coman possibile acquisto della Juventus

Secondo la stampa francese, la Juventus potrebbe acquistare durante il prossimo calciomercato estivo Kingsley Coman. Il centrocampista francese va in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a giugno 2023. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto.

Se attualmente ha una valutazione di circa 65 milioni di euro, la prossima stagione il suo prezzo di mercato potrebbe diminuire in maniera evidente considerando che sarà ad un anno dalla scadenza del suo contratto con la società bavarese. Sul giocatore però ci sarebbe l'interesse concreto di società inglesi, su tutte Liverpool e Manchester City.

Coman sarebbe il giocatore ideale da schierare in un 4-3-3 o eventualmente come trequartista in un 4-2-3-1. A 25 anni quindi può rappresentare un investimento giusto. Il francese ha giocato nella Juventus nella stagione 2014-2015, il primo anno di Allegri sulla panchina bianconera. Era arrivato nella società bianconera a parametro zero dal Paris Saint Germain.

Solo una stagione a Torino in cui ha giocato 15 partite senza realizzare gol.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando altri giocatori per il settore avanzato per la prossima stagione. Potrebbe arrivare una prima punta di qualità, su tutti piace Vlahovic. Il nazionale serbo potrebbe prolungare il suo contratto con la Fiorentina nei prossimi giorni ma con l'inserimento di una clausola rescissoria da circa 80 milioni di euro. Somma importante ma giustificata dalle qualità del giocatore.