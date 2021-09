La Juventus è probabilmente una delle delusioni di questo inizio di stagione almeno in campionato. Il solo punto raccolto in tre partite di Serie A confermano le difficoltà tecniche della rosa bianconera, con un gioco discutibili e con tanti errori individuali. La vittoria in Champions League contro il Malmoe per 3 a 0 stempera in parte la delusione ma sarà necessario iniziare a raccogliere punti importanti già dalle prossime partite di campionato. Il tecnico Massimiliano Allegri gode della fiducia della società considerando anche il contratto sottoscritto a giugno di quattro anni.

Nonostante questo però continuano ad arrivare indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile esonero del tecnico toscano soprattutto se la Juventus dovesse continuare a deludere in campionato.

Ad alimentarle alcune agenzie di scommesse che quotano non solo l'esonero di Massimiliano Allegri ma anche un clamoroso ritorno sulla panchina della Juventus di Antonio Conte.

Le agenzie di scommesse quotano il ritorno di Conte alla Juventus a 33

Secondo alcune agenzie di scommesse non è da scartare la possibilità di rivedere Antonio Conte sulla panchina della Juventus. Un ritorno che si concretizzerebbe qualora Massimiliano Allegri dovesse continuare a raccogliere risultati deludenti in bianconero nei prossimi mesi.

Ad alimentare tali indiscrezioni di mercato l'agenzia di scommesse Sisal che ha diminuito la quota di un possibile ritorno di Conte alla Juventus passando da 50 a 33. Segnale evidente di come tale possibilità potrebbe concretizzarsi in futuro, anche se la quota rimane comunque importante. La speranza della società bianconera è però quella che Allegri riesca a trovare gioco ed equilibrio mancato nelle prime tre giornate di campionato già dal match contro il Milan previsto domenica 19 settembre.

Il tecnico toscano in una recente intervista ha dichiarato che l'obiettivo della Juventus è quello di rientrare nei primi posti del campionato entro due mesi. Di certo il mese di settembre sarà molto importante. Dopo il match contro il Milan la Juventus sfiderà lo Spezia e poi la Sampdoria, prima della seconda giornata di Champions League contro il Chelsea prevista a fine settembre.

Il mercato degli allenatori

Sembra difficile quindi un esonero di Allegri anche in considerazione del fatto che il tecnico toscano ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2025 andando a guadagnare circa 7 milioni di euro netti a stagione. Inoltre almeno per questa stagione sembra improbabile un ritorno di Conte alla Juventus. Il tecnico pugliese infatti collaborerà con Sky in Champions League. Probabile quindi che ritornerà ad allenare non prima di luglio 2022.