La Juventus contro il Napoli ha messo in evidenza le difficoltà di una rosa che soprattutto nelle riserve non danno garanzie tecniche. Le tante assenze contro i campani (mancavano i giocatori sudamericani e Federico Chiesa) sono state probabilmente decisive per la sconfitta. Di conseguenza non è da scartare la possibilità che la società bianconera possa attingere al mercato di gennaio per rinforzare alcuni ruoli. Si è parlato del possibile arrivo di un centrocampista e di una punta. Nelle ultime ore però si parla anche di un rinforzo nel ruolo di terzino sinistro, soprattutto perché Pellegrini potrebbe essere ceduto in prestito per dargli la possibilità di maturare esperienza.

Potrebbe essere Marcelo il rinforzo ideale per la fascia sinistra difensiva considerato il fatto che il Real Madrid lo lascerebbe partire già da gennaio. Il brasiliano va in scadenza di contratto a giugno 2022 ma potrebbe anticipare il suo addio anche perché Ancelotti gli preferisce Gutierrez e Mendy. A confermare il possibile addio di Marcelo al Real è stato anche il giornalista sportivo Eduardo Inda.

'Il Real Madrid sta pensando alla possibilità di cedere Marcelo'

"Non contano più su Marcelo, perché hanno Mendy e Miguel Gutierrez. E poi c’è anche Alaba. Carlo Ancelotti gli ha detto che per lui non c’è più spazio e il Real Madrid sta pensando alla possibilità di cedere Marcelo nel mercato invernale".

Queste le dichiarazioni di Eduardo Inda a 'El Chiringuito'. Il giornalista sportivo quindi ha confermato la possibilità di un addio al Real Madrid del terzino brasiliano. Potrebbe essere un giocatore ideale per la Juventus, perché garantirebbe esperienza internazionale e qualità. Allo stesso tempo arriverebbe a prezzo vantaggioso, inoltre la società bianconera avrebbe il vantaggio anche del Decreto Crescita.

Tale disposizione governativa garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il mercato della Juventus

Il direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini in una recente intervista ha dichiarato che la società bianconera continuerà a investire su giovani di qualità con l'obiettivo non solo di diminuire l'età media della rosa ma anche di alleggerire il monte ingaggi.

Per questo sembra improbabile l'arrivo di Marcelo considerando che il brasiliano nel 2022 compirà 34 anni. A proposito di rinforzi per la fascia sinistra difensiva, la Juventus starebbe seguendo un altro giocatore giovane. Si tratta del nazionale algerino Bensebaini, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach a giugno 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.